Oltre 40 milioni di visitatori internazionali viaggiano in Giappone ogni anno. Sono numeri che mostrano il crescente interesse per la cultura nipponica. Il fascino del Giappone risiede non solo nella sua variegata geografia e nelle specialità regionali, ma anche in una storia e una cultura modellate da una sensibilità di lunga data ai cambiamenti delle stagioni, che si riflette anche nella cucina giapponese e nella preparazione dei wagashi, i dolci tradizionali giapponesi, entrambi ispirati dalla primavera, dall'estate, dall'autunno e dall'inverno. Lontana da Tokyo e Kyoto - racconta Jiji Press - la città di Yame, nella prefettura di Fukuoka, con una popolazione di poco meno di 60.000 abitanti, è diventata una destinazione popolare per i turisti dalla Thailandia. Il matcha giapponese sta vivendo un boom globale ed è diventato popolare anche in Thailandia. Il matcha prodotto a Yame è particolarmente apprezzato per la sua scarsa amarezza e la sua dolcezza delicata. Di conseguenza, molti appassionati si recano a Yame per visitare il luogo in cui viene prodotto. Una distesa panoramica che si affaccia su vasti campi di tè è diventata un popolare punto fotografico per i visitatori thailandesi.

Presso il negozio di vendita diretta gestito dal produttore di matcha Ochamura, i clienti spendono spesso decine di migliaia di yen in prodotti, affermando che sono meno costosi rispetto all'acquisto in Thailandia. La struttura offre anche un caffè con vista sui campi da tè, dove i visitatori possono gustare prodotti come ricchi matcha latte e gelato. Dall'estate scorsa, il negozio ha assunto un membro del personale thailandese, Matchareeya Takahashi. Il suo nome, che include la parola "matcha", ha anche attirato l'attenzione. Yame ospita anche il Cha no Bunkakan, un museo dove i visitatori possono conoscere la storia e la cultura del tè. I turisti thailandesi che hanno provato a preparare il matcha con un frullino di bambù hanno detto di aver apprezzato l'esperienza. "È stata la mia prima volta che ho imparato come si prepara il matcha e il modo corretto di berlo. Sono felice di aver sperimentato la cultura giapponese", ha commentato uno di loro.

Un numero crescente di visitatori internazionali desidera sperimentare in prima persona la cultura tradizionale giapponese. Intorno al tempio Kiyomizu-dera a Kyoto, una delle aree turistiche più popolari nell'antica capitale, i visitatori stranieri che passeggiano in kimono sono diventati uno spettacolo familiare negli ultimi anni. Molti negozi di noleggio kimono offrono servizi in inglese e altre lingue, permettendo ai clienti di scegliere un set completo — inclusi kimono, fascia obi e borsa — per circa 3.000-6.000 yen. Decorati con motivi colorati ispirati ai paesaggi stagionali del Giappone e alla vita quotidiana, i kimono sono particolarmente apprezzati dai visitatori, alcuni dei quali affermano che indossarne uno li fa sentire come se stessero "indossando la cultura e l'arte giapponese stessa". Strutture private a Kyoto che offrono esperienze di cerimonia del tè e calligrafia in sale da tè ricavate da tradizionali case a schiera "machiya", con servizi disponibili in inglese, sono state classificate tra le prime posizioni nella categoria "Top Experiences - Japan" di Tripadvisor, una delle più grandi piattaforme di viaggio al mondo.

Per le persone che vivono nei climi tropicali del Sud-est asiatico, le quattro stagioni distinte del Giappone sono particolarmente attraenti. In primavera, i luoghi per l'osservazione dei ciliegi in fiore si trovano in tutto il paese, incluso il Parco di Ueno a Tokyo. In estate, i visitatori sono attratti dai campi di lavanda di Biei e Furano nell'Hokkaido centrale, così come dalle località turistiche di Okinawa. In autunno, il vivido fogliame nelle tonalità del giallo, arancione e rosso attira i viaggiatori in luoghi come Arashiyama a Kyoto e Hakone a Kanagawa. In inverno, i visitatori possono godere di paesaggi innevati come Shirakawa-go a Gifu — famosa per le sue tradizionali fattorie in stile Gassho con ripidi tetti di paglia — insieme a sorgenti termali e stazioni sciistiche in tutto il paese. La cucina giapponese riflette magnificamente il mutare delle stagioni. In primavera, si gustano piatti come il riso con germogli di bambù, il sashimi di orata tagliato sottile e la tempura preparata con verdure di montagna selvatiche. L'estate porta l'ayu (pesce dolce) alla griglia con sale, i somen freddi e l'anguilla alla griglia. In autunno, i piatti stagionali preferiti includono riso con castagne, sanma (sgombro del Pacifico) alla griglia con sale e funghi matsutake serviti in una teiera di terracotta.

In inverno, piatti come il nabe di pesce palla, la ricciola brasata con daikon e i piatti di granchio esaltano i sapori della stagione. Utilizzando ingredienti stagionali ed esaltandone il gusto naturale, questi piatti continuano a deliziare i commensali sia visivamente che al palato. La cucina giapponese non sarebbe completa senza i wagashi, i dolci tradizionali giapponesi. Prodotti come il sakura mochi, il kashiwa mochi, il mizuyokan e i dolci a base di castagne non solo utilizzano ingredienti stagionali, ma riflettono anche scenari e forme stagionali nel loro design — una caratteristica distintiva dei wagashi. Secondo l'Organizzazione Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO), i primi cinque motivi per cui gli indonesiani visitano il Giappone sono i ciliegi in fiore in primavera, la cucina giapponese, la neve in inverno, lo shopping e i festival. Molti esprimono il desiderio di vedere paesaggi come i ciliegi in fiore, la neve e il fogliame autunnale — paesaggi non presenti nell'Indonesia equatoriale. Per le persone in Thailandia, dove si possono indossare abiti leggeri tutto l'anno, l'opportunità di indossare maglioni e cappotti è di per sé una sorta di novità, e vestirsi per le stagioni primaverili, autunnali e invernali del Giappone offre un'esperienza unica. In Malesia, i tour che combinano la "Golden Route" che collega Tokyo, il Monte Fuji, Kyoto e Osaka con destinazioni innevate come la Tateyama Kurobe Alpine Route e Shirakawa-go sono diventati sempre più popolari.

Nelle Filippine, i periodi di punta dei viaggi come la Settimana Santa (marzo o aprile) e le vacanze scolastiche (aprile-maggio, fine ottobre-inizio novembre e dicembre) coincidono con i ciliegi in fiore, il fogliame autunnale e le stagioni della neve in Giappone, aumentando la domanda di viaggi verso il Giappone. In Vietnam, l'associazione del Giappone con il Monte Fuji è profondamente radicata, e molti viaggiatori affermano che vedere il Monte Fuji è una delle loro ragioni principali per visitare il Giappone. Proprio come gli appassionati di matcha thailandesi che visitano il Giappone si rendono conto che il matcha non è semplicemente una bevanda, ma è profondamente connesso alla tradizione della cerimonia del tè, sperimentare molti aspetti della cultura tradizionale giapponese aiuta i visitatori internazionali a comprendere la storia e lo spirito del popolo giapponese, plasmati dalle stagioni che cambiano e dalla ricca natura del paese. Più della metà dei visitatori dal Sud-est asiatico in Giappone sono giovani viaggiatori tra i 20 e i 30 anni. La Generazione Z e i millennial attribuiscono grande valore alle "storie" dietro i prodotti e all'autenticità. La cultura tradizionale giapponese stimola notevolmente la loro curiosità intellettuale, contribuendo a formare un numero crescente di persone che comprendono e apprezzano meglio il Giappone.