Giappone: Rishiri, l'isola remota che sta silenziosamente ridefinendo il turismo

L'Isola di Rishiri, al confine settentrionale del Giappone, è da sempre definita dalla sua lontananza. Ed è proprio questo isolamento che oggi la colloca al centro di un cambiamento: mentre i viaggiatori cercano sempre più mete tranquille e a basso impatto, piccole comunità come Rishiri sono chiamate a ripensare il modo in cui aprirsi al mondo, senza perdere ciò che le rende uniche. Attualmente - scrivi Jiji Press - l’isola offre un’opportunità rara: osservare un luogo che sta negoziando il proprio futuro in tempo reale.

Il monte Rishiri, uno stratovulcano spento alto 1.721 metri, è insieme bussola dell’isola e principio organizzatore. Il suo cono quasi perfetto è visibile da ogni strada costiera, determina i modelli meteorologici e scandisce la vita quotidiana. Gli abitanti lo chiamano Rishiri Fuji non per imitazione, ma perché la montagna agisce come punto di riferimento costante, geografico e culturale. I dintorni di Rishiri fanno parte di uno dei parchi nazionali più settentrionali del Giappone, dove la natura è rimasta relativamente intatta grazie all’accesso difficile e alla ridotta popolazione residente. L’estate porta brevi fioriture alpine; i cervi Ezo talvolta si avvicinano ai sentieri; gli uccelli marini disegnano traiettorie nelle correnti d’aria lungo le scogliere. Nulla di spettacolare nel senso comune, eppure c’è una rara coerenza: tutto riconduce alla montagna al centro dell’isola.

La costa di Rishiri alterna foreste di alghe, calette rocciose e acque fredde e straordinariamente limpide. Snorkeling e kayak permettono di intravedere un ecosistema sottomarino dominato dal kombu. Questa alga è una risorsa preziosissima, un ingrediente che ha modellato la cucina giapponese ben oltre questo remoto avamposto. Il kombu è l’esportazione più famosa di Rishiri, utilizzato nelle cucine di alto livello in tutto il Giappone per la sua profondità di sapore. La sua raccolta segue tempi rigorosi e metodi su piccola scala che definiscono gran parte della vita locale.

Lo stesso vale per la pesca dei ricci di mare. Ogni estate, durante una breve stagione, i visitatori possono osservare o partecipare alla raccolta al Kamui Coast Park e vedere da vicino quanto risorse marine, saperi comunitari e sopravvivenza economica siano strettamente intrecciati. Uno dei ristoranti dell’isola, Miraku Ramen, noto come "il ramen più remoto del Giappone", ha costruito la propria reputazione su un brodo a base di kombu di Rishiri. Dimostra come un luogo con appena 5.000 abitanti possa avere un’influenza significativa sulla gastronomia nazionale.

Nonostante questo successo, per decenni la distanza ha impedito a Rishiri di aprirsi davvero. Ora le cose stanno cambiando lentamente. L’isola di Rishiri dista circa 50 minuti di volo dagli aeroporti della terraferma di Hokkaido oppure due ore di traghetto dal porto di Wakkanai. L’isola offre una gamma di alloggi che va dalle locande termali agli eco-lodge, e i tour guidati in inglese stanno diventando sempre più disponibili. Ma Rishiri non è una cartolina, e non cerca di esserlo. Le notti sono buie, il vento è costante, e la bellezza dell’isola nasce da quanto strettamente restano intrecciate le sue tre forze principali: persone, montagna e mare.

Eppure l’equilibrio sta ora cambiando: miglioramenti nell’accesso, nuove strutture ricettive e un lento aumento dei visitatori stanno costringendo l’isola a compiere scelte che non aveva mai affrontato prima. Mentre la maggior parte delle grandi destinazioni giapponesi lotta con l’overtourism, Rishiri si trova all’estremo opposto dello spettro. Qui si può scoprire un luogo che può ancora scrivere le proprie regole prima dell’arrivo delle folle. Offre uno sguardo unico su come le comunità isolate si stanno adattando a questa quarta forza che ha raggiunto le loro rive.