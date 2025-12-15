Giappone: silenzio e natura a Hokkaido, lontano dal turismo di massa

Tokyo, Kyoto, templi, luci al neon, folle. Per molti, il Giappone non è altro che questo. Ma nel nord, Hokkaido offre un'esperienza completamente diversa. È un viaggio in cui i suoni del silenzio, gli spazi aperti e la natura sono protagonisti. Mentre i viaggiatori di tutto il mondo cercano di sfuggire al turismo di massa - sottolinea la Jiji Press - l'isola si presenta come una vera alternativa: una destinazione dove viaggiare significa ancora scoprire. In un'epoca in cui le persone scelgono le loro destinazioni in base alle tendenze di TikTok e Instagram, Hokkaido a volte passa inosservata, proprio perché resiste alle formule preconfezionate. Qui, vasti paesaggi vulcanici, laghi cristallini e tranquilli villaggi ricordano ai visitatori perché hanno iniziato a viaggiare: non per collezionare luoghi famosi, ma per riconnettersi con lo spazio e il significato.

Hoshino Resorts Tomamu - scrive l'agenzia di stampa giapponese - offre tutti i comfort della vita moderna senza isolare gli ospiti dal mondo. Le camere dispongono di accoglienti vasche idromassaggio e ampie finestre che si affacciano su cento ettari di foresta. Il menu del ristorante celebra il terroir locale, con gelati artigianali, formaggi artigianali e carne wagyu proveniente da produttori regionali. Per i mattinieri, l'Unkai Terrace è il luogo ideale per ammirare l'alba. La funivia sale nell'oscurità fino alla cima della montagna. Da lì, un sentiero conduce al Cloud Round, un belvedere panoramico e una serie di piattaforme sospese che sembrano fluttuare tra cielo e terra. Sotto i piedi dei visitatori stupiti si estende un mare di nuvole che sembra non finire mai. I più avventurosi possono proseguire sul sentiero per altri venti minuti, raggiungendo un belvedere che si apre sulla valle con una vista a 360°. Questo luogo attira viaggiatori curiosi da tutto il Giappone e coloro che evitano deliberatamente i percorsi turistici più battuti.

A un'ora di auto si trova un altro gioiello nascosto: il lago Shikaribetsu. È qui che lavorano il signor Shimada e la signora Lee, due guide locali profondamente appassionate della regione. Lui ha lasciato Sapporo senza alcun rimpianto. “Non potevo più stare dietro una scrivania”, dice. Lei, originaria di Taiwan, è arrivata per la prima volta a Hokkaido per tre mesi di volontariato e alla fine ha decisi di trasferirsi qui. All'alba, accompagnano i viaggiatori al lago o nel cuore della foresta, dove con un po' di fortuna possono avvistare un pika settentrionale, un raro piccolo mammifero e reliquia vivente dell'era glaciale. “Interagire con i clienti è il momento clou. Ci piace vedere il paesaggio attraverso gli occhi dei visitatori”.

Negli ultimi anni, i media di tutto il mondo hanno riportato una tendenza preoccupante: l'aumento del numero di incontri con gli orsi nei villaggi di Hokkaido. Tuttavia, per i residenti e le autorità, questa è un'opportunità per ripensare il rapporto tra esseri umani e fauna selvatica e per trovare nuovi modi equilibrati di coesistere. A Shimukappu, lo specialista di fauna selvatica Urata lavora con la popolazione locale per prevenire i conflitti tra persone e orsi. “Gli orsi non sono nostri nemici”, dice. Sono nostri vicini". Il villaggio ha avviato sondaggi, programmi di formazione e laboratori scolastici. I bambini imparano fin dalla tenera età a riconoscere le tracce degli animali e a comprendere l'equilibrio ecologico.

Urata spiega: “Anche se solo alcuni di questi bambini rimarranno nel villaggio da adulti, ciò che imparano qui rimarrà con loro. Spero che questo sia loro utile e che, a sua volta, abbia un impatto sulla società”. Da Tomamu a Shimukappu, Hokkaido attira coloro che cercano qualcosa di più di un paesaggio da cartolina perfetto per Instagram. Chi viene per qualche giorno spesso riparte trasformato e alcuni, come la signora Lee, non se ne vanno più. Mentre il Giappone perfeziona il proprio modello turistico, Hokkaido dimostra che anche i luoghi meno conosciuti possono ridefinire il significato stesso della parola “viaggio”.