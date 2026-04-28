Gli sci 'ID one' di fabbricazione giapponese dominano le gare olimpiche di gobbe

Gli sci di fabbricazione giapponese hanno dominato le gare di freestyle Moguls alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina a febbraio. Tutti i 12 medagliati nelle competizioni maschili e femminili di gobbe e gobbe in parallelo - scrive Jiji Press -hanno utilizzato sci "ID one", prodotti da Material Sports Inc., un'azienda di cinque dipendenti con sede a Moriguchi, Prefettura di Osaka, nel Giappone occidentale. Amati dagli atleti d'élite di tutto il mondo, gli sci ad alte prestazioni sono accuratamente realizzati da artigiani esperti, sottolineando la forza della manifattura giapponese sulla scena globale.

Uemura Makoto Fujimoto, il 67enne presidente di Material Sports, ha avviato la sua attività di vendita di occhiali da sci nel 1991 e ha gradualmente costruito una vasta rete nel mondo dello sci. Tra coloro con cui ha stretto stretti rapporti c'era la sciatrice giapponese Aiko Uemura, che si è classificata tra le prime otto nelle gobbe femminili in cinque Olimpiadi Invernali consecutive, a partire dai Giochi di Nagano del 1998. Durante una cena nel 1999, la loro conversazione si è spostata sugli sci. Quando Uemura gli disse che gli sci che stava usando all'epoca non erano adatti a lei, Fujimoto si offrì di fabbricarne un paio personalmente. Nello stesso periodo, il finlandese Janne Lahtela, che vinse la medaglia d'argento nelle gobbe maschili alle Olimpiadi di Nagano, contattò Fujimoto in cerca di sci di alta qualità.

Grazie a questi incontri, con il supporto di una fabbrica altamente qualificata in Giappone, nel 2000 Fujimoto ha sviluppato gli ID one, attribuendo grande importanza alla realizzazione di sci che fossero sia flessibili che durevoli. Per il materiale del nucleo, scelse legno prodotto a livello nazionale invece del poliuretano, che all'epoca era lo standard del settore. Combinando legno duro e legno tenero, riuscì a ottenere il giusto equilibrio tra forza e reattività. Introdusse inoltre piccole tacche lungo le lamine metalliche degli sci, permettendo loro di piegarsi più facilmente. Dopo ripetuti test e perfezionamenti, realizzò il primo paio di sci ID one. Guardando indietro, Fujimoto ha ricordato di essere stato spinto dalla "determinazione ad aiutare i due sciatori a vincere a tutti i costi".

La sua risolutezza ha dato i suoi frutti alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002, dove Lahtela ha vinto l'oro con un paio di sci ID one. La vittoria ha notevolmente aumentato il profilo di questo marchio made-in-Japan e ha portato a contratti con atleti di alto livello. Alle Olimpiadi di Pechino del 2022, ogni medagliato in entrambe le gare di gobbe maschili e femminili ha gareggiato con sci ID one. Lo sciatore giapponese Ikuma Horishima, 28 anni, un fedele utilizzatore del marchio fin dall'infanzia, ha poi vinto il bronzo nelle gobbe e l'argento nelle gobbe in parallelo ai Giochi di Milano-Cortina.

Ex membro del club di sci tecnico dell'Università di Scienze della Salute e dello Sport di Osaka, Fujimoto non aveva alcun background né nei Moguls né nella produzione di sci. Anche così, è diventato un ponte tra gli atleti e la fabbrica, facendo affidamento su una personalità affabile che attira naturalmente le persone. Fujimoto ha affermato che quando riceve richieste per lo sviluppo di nuovi prodotti, attribuisce grande importanza a "tirare fuori i veri sentimenti (degli atleti)".

Quando ha iniziato a lavorare allo sviluppo degli sci, ha audacemente detto al personale della fabbrica che sarebbe diventato il "numero 1 al mondo". All'epoca, non lo prendevano sul serio. Da allora, tuttavia, la sua azienda è diventata uno dei principali produttori mondiali di sci da gobbe. Lavorando silenziosamente dietro le quinte, Fujimoto continua a supportare gli sciatori nella loro ricerca del successo. "Mi rende davvero felice quando gli atleti che usano ID one vincono sulla scena mondiale", ha detto.