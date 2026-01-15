circle x black
Cerca nel sito
 

Groenlandia, arrivati i primi militari dalla Francia

Prevista anche la presenza di militari tedeschi e svedesi. Nulla di fatto nell'incontro alla Casa Bianca tra Usa, Danimarca e Groenlandia

La Groenlandia - (Fotogramma/Ipa)
La Groenlandia - (Fotogramma/Ipa)
15 gennaio 2026 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi attesi sull'isola. Lo ha reso noto l'emittente Bfmtv citando una fonte militare. Prevista anche la presenza di militari tedeschi e svedesi.

Dopo la fumata nera tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia durante il vertice alla Casa Bianca, e la decisione della Danimarca di aumentare la presenza militare nell'isola, a stretto giro Francia e Germania hanno annunciato l'intenzione di mandano soldati come parte della nuova esercitazione europea dell'Artico.

Anche la Svezia ha deciso di muoversi in tal senso: "Alcuni ufficiali delle forze armate svedesi arrivano oggi (ieri, ndr) in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi Paesi alleati", ha reso noto il premier svedese Ulf Kristersson in un post su X. "Insieme prepareranno le prossime fasi dell'esercitazione danese Operation Arctic Endurance", ha aggiunto, precisando che l'invio di truppe avviene "su richiesta della Danimarca".

"Penso che troveremo una soluzione", ha detto in ogni caso il presidente Usa Donald Trump, che non ha partecipato al summit alla Casa Bianca. "Abbiamo bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza. Abbiamo ottimi rapporti con la Danimarca. Se noi non entriamo, entrano Russia e Cina. La Danimarca non potrà farci niente, noi possiamo. Non sono il primo" a volere la Groenlandia, "la voleva il presidente Truman. E' un tema di cui si parla da centinaia di anni, non è nulla nuovo", dice il presidente nello Studio Ovale.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Groenlandia groenlandia usa danimarca groenlandia trump groenlandia soldati francia
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza