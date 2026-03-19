Guerra Iran, Macron chiede tregua per festività religiose

Dato che la regione del Medio Oriente "si appresta a entrare in un periodo di festività religiose, ritengo che tutti dovrebbero calmarsi e che i combattimenti dovrebbero cessare, almeno per qualche giorno, per dare un'altra possibilità ai negoziati". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, parlando della guerra in corso in Iran, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

"Anche questo - ha aggiunto - è un punto assolutamente fondamentale della nostra agenda. La Francia, quindi, come sempre, auspica un ritorno ai negoziati, al dialogo e alla de-escalation nella regione. Vorrei ribadire che sosteniamo una moratoria sulle infrastrutture civili, il coinvolgimento dei civili in questo conflitto e una rapida de-escalation", ha concluso.

Questa sera inizia la festa dell'Eid al Fitr, che segna la fine del mese di Ramadan e che viene celebrata sia dai sunniti che dagli sciiti.