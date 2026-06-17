Ancora raid della Russia contro l'Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte un attacco con droni contro la città sud-orientale di Zaporizhzhia, uccidendo una persona e ferendone almeno sette, secondo quanto riferito dalle autorità regionali.

Ivan Fedorov, governatore dell'oblast' di Zaporizhzhia, ha dichiarato che la Russia ha effettuato cinque raid sulla città, provocando incendi e danni alle infrastrutture civili. "Una persona è morta a seguito dell'attacco nemico", ha dichiarato in un post sui social media nella tarda serata di ieri. La polizia regionale ha affermato che le forze russe hanno diretto decine di droni Shahed verso zone residenziali della città. Uno degli attacchi ha provocato un vasto incendio in un edificio di tre piani, lasciando i residenti intrappolati all'interno. Un uomo è morto quando un drone ha colpito un'auto, ha riferito la polizia.

Secondo le autorità, l'attacco ha danneggiato anche altri siti civili, tra cui abitazioni e parte dell'Università Nazionale di Zaporizhzhia. "Quattro persone hanno riportato ferite da schegge, lesioni alla testa e contusioni a seguito dell'attacco nemico a Zaporizhzhia ", ha dichiarato Fedorov, aggiungendo che i medici stanno fornendo tutte le cure necessarie ai feriti. La polizia ha riferito che almeno sette persone risultano ferite e che gli agenti continuano a ispezionare i luoghi degli attacchi per identificare ulteriori vittime e valutare i danni.

Macron: "G7 sosterrà Kiev ancora più fortemente"

"Tutti abbiamo riconosciuto che la situazione odierna non ha nulla a che vedere con quella di sei mesi fa. L'Ucraina resiste, resiste molto meglio del previsto. Resiste con coraggio. Resiste dopo un inverno così difficile, dopo gli attacchi contro le popolazioni civili, contro i luoghi di culto in questi ultimi giorni. E quindi abbiamo deciso, a livello del G7, di sostenere l'Ucraina più fortemente, innanzitutto affinché possa difendersi. Contro gli attacchi missilistici e di droni. Inoltre, affinché possa avere le capacità di proiettarsi in profondità e quindi difendersi, anche quando viene attaccata più lontano, e affinché possa proteggere la sua energia a Kiev e altrove, quindi le sue infrastrutture energetiche", ha detto intanto il presidente francese Emmanuel Macron parlando ai giornalisti al G7 in corso a Evian, in Francia.

"Abbiamo deciso tutti insieme, nell'unità di questo G7 - ha aggiunto il capo dello Stato - di aumentare la pressione sulla Russia. E in particolare sulla questione delle risorse di petrolio e gas che la Russia utilizza per finanziare il suo sforzo bellico. E quindi questo G7 è un momento, credo di poterlo dire, di risveglio strategico in cui tutti insieme, Stati Uniti, Giappone, Canada, europei, abbiamo deciso di agire di concerto al fianco dell'Ucraina per difendere, in fin dei conti, la nostra unità, i valori in cui crediamo e la situazione attuale".