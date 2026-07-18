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Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: 7 morti in attacco a centro logistico

I raid nella regione di Tambov. Mosca: "Nella notte lanciati oltre 370 droni verso la regione"

Drone telecomandato - Fotogramma /ipa
Drone telecomandato - Fotogramma /ipa
18 luglio 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pioggia di droni ucraini nella notte, con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di sette persone e il ferimento di 24. A riferirlo il governatore della regione di Tambov Evgeny Pervyshov. "Sette dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite”, ha affermato il governatore precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk.

Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca. "La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a distanza", ha scritto il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin sulla piattaforma Max, precisando che "64 droni nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano a Mosca".

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