Sulla nave da crociera alle prese con un focolaio di hantavirus, la MV Hondius, "dall'1 aprile, data di partenza, fino al 4 maggio si sono registrati 7 casi (due confermati e cinque sospetti), tra cui 3 decessi". E' l'ultimo bilancio diffuso anche via social dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Sulla base delle informazioni attuali - ha spiegato il Dg - l'Oms valuta il rischio per la popolazione mondiale come basso e continuerà a monitorare e aggiornare la situazione". L'agenzia Onu per la salute, ha aggiunto il capo dell'Oms, "sta collaborando con i Paesi coinvolti e con l'armatore della nave per fornire supporto ai passeggeri e all'equipaggio. La risposta internazionale coordinata comprende indagini approfondite, isolamento e cura dei casi, evacuazione medica e analisi di laboratorio".

Oms: "Da Spagna ok ad attracco nave alle Canarie"

La Spagna ha acconsentito all'attracco della nave da crociera alle Isole Canarie, ha annunciato l'Oms), mentre la nave in questo momento rimane bloccata al largo della costa di Capo Verde nell'Oceano Atlantico. "Il piano attuale prevede che la nave prosegua il suo viaggio verso le Isole Canarie". Le autorità spagnole "hanno indicato che la accoglieranno al fine di condurre un'indagine completa" e "naturalmente, per valutare i rischi per i passeggeri a bordo", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Maria Van Kerkhove, direttrice ad interim del Dipartimento per la prevenzione e la preparazione alle epidemie e pandemie dell'Oms. "Il rischio per la popolazione generale è basso. Non si tratta di un virus che si diffonde come l'influenza o il Covid-19. È molto diverso", ha aggiunto.

Cos'è l'hantavirus

Le malattie da hantavirus sono infezioni virali di diversa gravità, trasmesse all'uomo dai roditori, selvatici e domestici. Il genere hantavirus comprende diverse decine di specie virali a livello globale. Alcune specie sono presenti in Europa, dove si stanno espandendo in nuove aree e aumentando in quelle endemiche consolidate. In Europa le malattie da hantavirus si stanno diffondendo sia come numero di casi che come aree infette.

Come si contrae l'infezione, sintomi

L’infezione avviene per diretto contatto con feci, saliva, urine di roditori infetti o per inalazione dei virus attraverso escrementi di roditori. Le malattie da hantavirus possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale (nefrite) ed emorragie oppure da una sindrome polmonare. Si tratta di malattie acute in cui l’endotelio vascolare viene danneggiato con conseguente aumento della permeabilità vascolare, ipotensione, manifestazioni emorragiche e shock.

Le tre sindromi

Le tre sindromi che caratterizzano l’infezione da hantavirus sono la febbre emorragica con sindrome renale (Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome - Hfrs), frequente in Europa e in Asia; la nefropatia epidemica (Ne), una forma lieve di Hfrs osservata in Europa; la sindrome polmonare da hantavirus (Hantavirus cardiopulmonary syndrome - Hcps), frequente nelle Americhe.