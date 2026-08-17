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Addio Hayden Panettiere, l'ultimo post sui social e la tragica morte del fratello

La causa del decesso dell'attrice americana non è stata resa nota

Hayden Panettiere - fotogramma/ipa
Hayden Panettiere - fotogramma/ipa
17 agosto 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

L'attrice Hayden Panettiere, star di 'Heroes', 'Scream 4' e 'Scream VI', è morta a soli 36 anni. Non sono ancora state rese note le cause del decesso ma la notizia della sua morte è stata confermata dal suo agente ad Abc News.

Solo due settimane fa Panettiere aveva condiviso sui social quello che poi è diventato il suo ultimo post. Nello scatto, in bianco e nero, l'attrice americana appariva insieme al suo amico, regista e fotografo Randall Slavin durante una serata insieme.

"Bei momenti e buoni amici", aveva scritto a corredo dello scatto. Dopo la notizia morte della sua morte, Slavin le ha reso omaggio nelle sue Instagram stories, condividendo il post della star e scrivendo: "Che la pace sia con te, H".

Il post è stato invaso dai messaggi di cordoglio di amici, colleghi e parenti che hanno ricordato il percorso professionale dell'attrice, cominciato quando aveva appena 11 mesi, apparendo in uno spot per un trenino giocattolo.

La morte del fratello

Negli ultimi anni la vita di Hayden Panettiere era stata segnata dalla tragica morte di suo fratello, Jansen, morto nel 2023 all'età di 28 anni per complicazioni cardiache. Un lutto descritto dall'attrice come il "più grande dolore" della sua vita: "Non c'è niente nella mia vita che mi faccia sentire come se avessi perso la mia metà. Lui è nato per essere lo yin del mio yang", aveva detto l'attrice in un'intervista rilasciata a maggio.

"Eravamo così legati, e soprattutto per me, che sono il fratello maggiore, è mio compito proteggerli e tenerli al sicuro, e non poterlo fare è... insomma, straziante non rende nemmeno l'idea".

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