Il vento abbatte la Statua della Libertà (ma non quella di New York): il video

Una replica alta 40 metri travolta da venti fortissimi in Brasile: testa frantumata, ma nessun ferito. La scene catturata dai testimoni

16 dicembre 2025 | 09.54
Redazione Adnkronos
Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata dopo essere stata travolta da venti fortissimi nel pomeriggio di lunedì a Guaiba, nel sud del Brasile, e il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social. Fortunatamente non si registrano feriti, secondo quanto confermato dalle autorità locali e dalla società proprietaria della struttura.

La statua si trovava nel parcheggio di un grande negozio della catena Havan, vicino a un fast food, quando raffiche di vento fino a 90 km/h hanno colpito la zona. Alcuni video mostrano il busto oscillare visibilmente, fino al cedimento finale, con la testa che si è frantumata al suolo. I filmati sono diventati subito virali sui social, con migliaia di condivisioni e commenti curiosi da tutto il mondo.

La storia della statua

La replica, alta circa 114 piedi (circa 35 metri), era una delle numerose copie della Statua della Libertà installate davanti ai punti vendita Havan in tutto il Brasile. Secondo l’azienda, solo la parte superiore della struttura, alta circa 24 metri, è crollata, mentre il piedistallo di 11 metri è rimasto intatto.

In una nota ufficiale, Havan ha spiegato che la statua era stata installata nel 2020 ed era dotata di tutte le certificazioni tecniche richieste. L’area è stata immediatamente transennata per garantire la sicurezza di clienti e dipendenti, mentre squadre specializzate hanno rimosso i detriti nel giro di poche ore.

Il sindaco di Guaiba, Marcelo Maranata, ha confermato l’assenza di vittime e ha elogiato la rapidità degli interventi, svolti in collaborazione con la Protezione Civile statale, che ha messo in sicurezza la zona e verificato eventuali danni collaterali.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto intorno alle 15, nel momento di massima intensità del temporale. Le autorità meteorologiche hanno registrato raffiche di vento superiori ai 90 km/h, mentre la Protezione Civile aveva già diramato un’allerta meteo per forti venti e piogge intense, inviando messaggi di emergenza direttamente sui cellulari dei residenti.

La tempesta ha colpito anche altre zone dello stato di Rio Grande do Sul, causando grandinate, tetti danneggiati, alberi abbattuti e blackout temporanei, oltre ad alcuni allagamenti. L’Istituto Nazionale di Meteorologia ha segnalato raffiche di vento fino a 100 km/h, attribuendo l’evento al passaggio di un fronte freddo. Le condizioni meteo sono previste in miglioramento, anche se qualche pioggia potrebbe persistere.

