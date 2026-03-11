Sono 79.450 i connazionali che parteciperanno al concorso Epso Ad5 2026. La seconda nazionalità più numerosa tra i candidati sono gli spagnoli

"Non bestemmiare! Il posto fisso è sacro", diceva Lino Banfi nei panni del senatore Binetto, schiaffeggiando Checco Zalone che meditava le dimissioni dall'ufficio Caccia e Pesca della Provincia. Vale anche in Europa, ai massimi livelli della pubblica amministrazione. Secondo quanto riporta Euractiv, sono ben 79.450 gli italiani che parteciperanno al concorso Epso Ad5 2026, i cui vincitori entreranno in un elenco nel quale le istituzioni dell'Ue pescheranno per le assunzioni.

I nostri connazionali, riporta la testate citando dati ottenuti in via esclusiva, costituiscono il 45% dei 174.922 che parteciperanno al concorso: è come se tutti gli abitanti di Velletri, o di Afragola, neonati e anziani compresi, si cimentassero con i test di logica dell'esame che seleziona la 'crème' della burocrazia europea. I posti disponibili in lista sono 1.490: di questi, 750 avranno la ragionevole speranza di ottenere un posto indeterminato nella burocrazia Ue.

L'esame Ad5 non si tiene dal 2019, funestato da continui problemi tecnici, dopo che si era deciso di svolgerlo on line. Scelta che si è rivelata disastrosa: 10mila candidati si sono visti annullare l'esame già sostenuto nello scorso aprile, ha riportato Politico.eu. La seconda nazionalità più numerosa tra i candidati all'Ad5 2026 sono gli spagnoli, che però sono solo 13.796. L'elevatissima numerosità degli italiani che concorrono all'esame renderà la competizione particolarmente impegnativa per i nostri connazionali: i cittadini del Bel Paese, secondo gli obiettivi di diversità nazionale della Commissione, dovrebbero rappresentare l'11,2% della forza lavoro. Questo criterio non influenzerà i risultati dell'esame, ma entrerà in gioco più avanti, quando le istituzioni Ue assumeranno 'pescando' dalla lista dei vincitori.