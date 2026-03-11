circle x black
Cerca nel sito
 

In Ue il posto fisso è sacro, 45% degli aspiranti 'euroburocrati' sono italiani ﻿

Sono 79.450 i connazionali che parteciperanno al concorso Epso Ad5 2026. La seconda nazionalità più numerosa tra i candidati sono gli spagnoli

Concorso - Ipa
Concorso - Ipa
11 marzo 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non bestemmiare! Il posto fisso è sacro", diceva Lino Banfi nei panni del senatore Binetto, schiaffeggiando Checco Zalone che meditava le dimissioni dall'ufficio Caccia e Pesca della Provincia. Vale anche in Europa, ai massimi livelli della pubblica amministrazione. Secondo quanto riporta Euractiv, sono ben 79.450 gli italiani che parteciperanno al concorso Epso Ad5 2026, i cui vincitori entreranno in un elenco nel quale le istituzioni dell'Ue pescheranno per le assunzioni.

I nostri connazionali, riporta la testate citando dati ottenuti in via esclusiva, costituiscono il 45% dei 174.922 che parteciperanno al concorso: è come se tutti gli abitanti di Velletri, o di Afragola, neonati e anziani compresi, si cimentassero con i test di logica dell'esame che seleziona la 'crème' della burocrazia europea. I posti disponibili in lista sono 1.490: di questi, 750 avranno la ragionevole speranza di ottenere un posto indeterminato nella burocrazia Ue.

L'esame Ad5 non si tiene dal 2019, funestato da continui problemi tecnici, dopo che si era deciso di svolgerlo on line. Scelta che si è rivelata disastrosa: 10mila candidati si sono visti annullare l'esame già sostenuto nello scorso aprile, ha riportato Politico.eu. La seconda nazionalità più numerosa tra i candidati all'Ad5 2026 sono gli spagnoli, che però sono solo 13.796. L'elevatissima numerosità degli italiani che concorrono all'esame renderà la competizione particolarmente impegnativa per i nostri connazionali: i cittadini del Bel Paese, secondo gli obiettivi di diversità nazionale della Commissione, dovrebbero rappresentare l'11,2% della forza lavoro. Questo criterio non influenzerà i risultati dell'esame, ma entrerà in gioco più avanti, quando le istituzioni Ue assumeranno 'pescando' dalla lista dei vincitori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue posto fisso esame Ad5 2026 italiani Ue
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza