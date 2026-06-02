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Incendi Ue: 777 vigili del fuoco schierati per un'estate più sicura

Incendi Ue: l'Europa schiera 777 vigili del fuoco e 27 velivoli in 6 Paesi a rischio per l'estate.

Vigili del fuoco al lavoro sulle pendici del Vesuvio per spegnere incendi dolosi. - Fotogramma/Ipa
Vigili del fuoco al lavoro sulle pendici del Vesuvio per spegnere incendi dolosi. - Fotogramma/Ipa
02 giugno 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ue quest'estate schiererà, tramite il Meccanismo di Protezione Civile, 777 vigili del fuoco provenienti da 14 Paesi europei nelle aree ad alto rischio di incendi di Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo, supportati da 22 aerei antincendio e 5 elicotteri della flotta Ue.

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Per la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, "i vigili del fuoco di tutto il continente condividono un'unica missione: proteggere le persone, le case e le foreste. Nell'ambito della nostra più grande operazione di sempre, quasi 800 vigili del fuoco saranno preposizionati nelle zone a maggior rischio. Con velivoli europei pronti a intervenire in qualsiasi momento. Questa è la solidarietà europea in azione".

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incendi Ue estate vigili del fuoco
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