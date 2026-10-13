Quella che doveva essere una giornata all'insegna del divertimento si è trasformata in tragedia per decine di persone al parco Six Flags Over Georgia, situato nello stato americano della Georgia, a circa 24 km da Atlanta. Un uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, è morto e altre numerose persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente verificatosi su una delle attrazioni. Incidente di cui la polizia del dipartimento della contea di Cobb sta cercando di ricostruire la dinamica.

Gli inquirenti non hanno inizialmente specificato quale attrazione fosse coinvolta, ma le riprese aeree effettuate dagli elicotteri delle emittenti locali, in primis la Cnn, mostrano la montagna russa "Goliath" ferma a metà percorso, con il personale intento ad aiutare i passeggeri a scendere. Alcuni testimoni hanno raccontato a WXIA, affiliata di NBC ad Atlanta, di aver visto "un uomo precipitare dall'attrazione".

La direzione del Six Flags Over Georgia si è detta "profondamente addolorata per l'incidente occorso oggi a un visitatore. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai cari della vittima". Un portavoce del parco ha dichiarato che il personale e le autorità locali sono intervenuti tempestivamente e stanno collaborando alle indagini sull'accaduto.

Il sindaco di Mableton, Michael Owens, ha dichiarato che il responsabile della sicurezza pubblica della città stava coordinando la gestione della situazione con la polizia locale e il personale di sicurezza. Secondo il sito web ufficiale del parco, l'attrazione "Goliath" è stata inaugurata nel 2006 e presenta un'altezza di 60 metri, una discesa di 52 metri, una spirale a 540 gradi e raggiunge una velocità massima di 112 km/h. Ha una durata di 210 secondi. Nella sua "scala del brivido", Six Flags - che è il più grande gestore di parchi di divertimento del Nord America - classifica Goliath al quarto livello su cinque.

L'incidente in Georgia avviene a distanza di quasi due settimane dall'annuncio, da parte del Six Flags Magic Mountain in California, della chiusura definitiva della celebre attrazione X2, in seguito a un'inchiesta della Cnn che aveva portato alla luce una lunga serie di incidenti mortali e lesioni invalidanti collegati a queste montagne russe.