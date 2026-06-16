circle x black
Cerca nel sito
 

Iran e stabilità regionale: perché l'Ue vuole un'Aspides più forte

I leader Ue chiedono il rafforzamento dell'operazione Aspides per la sicurezza marittima nel Mar Rosso e nel Golfo, evidenziando il suo ruolo stabilizzatore per l'intera regione

Il comandante dell'Operazione Aspides Vasileios Gryparis - Fotogramma/Ipa
Il comandante dell'Operazione Aspides Vasileios Gryparis - Fotogramma/Ipa
16 giugno 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Europeo "ricorda il ruolo dell'operazione di difesa marittima dell'Ue Eunvafor Aspides, ne sottolinea il potenziale contributo alla stabilizzazione della regione e ne chiede il rafforzamento, in linea con il suo mandato". Lo riporta la bozza delle conclusioni del summit che si riunirà dopodomani e venerdì a Bruxelles.

CTA

L'area operativa della missione navale Ue comprende lo stretto di Baab al-Mandab e lo stretto di Hormuz, nonché le acque internazionali del Mar Rosso, Golfo di Aden, del Mar Arabico, del Golfo di Oman e del Golfo Persico. Alcuni Paesi Ue, tra cui l'Italia, si sono detti disponibili a contribuire allo sminamento e alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, una volta che verrà riaperto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran Ue operazione Aspides Stretto di Hormuz
Vedi anche
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video
News to go
Posti di lavoro e tagli 'causa' IA, quali sono i profili più a rischio
Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: "Attacco deliberato di droni russi"
Maturità, dagli esperti arriva il toto-tema - Video
News to go
Limite popolazione a 10 milioni, Svizzera respinge referendum
Mondiali 2026, il medico-fisiatra: "Non solo traumi al ginocchio, ecco gli infortuni più frequenti"
Una statua per Alberto Sordi, a Roma l'inaugurazione del monumento - Video
Videocittà, Francesco Rutelli annuncia il colpaccio Apparat - Video
Domenico Centrone, l'appello video della sorella: "Trattenuto in Libia da 21 giorni, mi manca da morire"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza