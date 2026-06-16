Iran e stabilità regionale: perché l'Ue vuole un'Aspides più forte

Il Consiglio Europeo "ricorda il ruolo dell'operazione di difesa marittima dell'Ue Eunvafor Aspides, ne sottolinea il potenziale contributo alla stabilizzazione della regione e ne chiede il rafforzamento, in linea con il suo mandato". Lo riporta la bozza delle conclusioni del summit che si riunirà dopodomani e venerdì a Bruxelles.

L'area operativa della missione navale Ue comprende lo stretto di Baab al-Mandab e lo stretto di Hormuz, nonché le acque internazionali del Mar Rosso, Golfo di Aden, del Mar Arabico, del Golfo di Oman e del Golfo Persico. Alcuni Paesi Ue, tra cui l'Italia, si sono detti disponibili a contribuire allo sminamento e alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, una volta che verrà riaperto.