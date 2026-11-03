Le forze Usa hanno condotto raid circoscritti contro l'isola iraniana di Qeshm, vicina allo Stretto di Hormuz, poco distante dalla città portuale di Bandar Abbas, al largo della costa meridionale della Repubblica islamica. Lo hanno confermato alla Cnn tre ufficiali Usa dopo le notizie dei media iraniani e del Wall Street Journal a poche ore dalle elezioni di Midterm negli Stati Uniti.

L'isola di Qeshm, già finita in passato nel mirino degli Usa, si trova ad appena 14 miglia da Bandar Abbas e, sottolinea la rete americana, è cruciale per i tentativi di Teheran di affermare il controllo sul traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. All'imbocco dello Stretto di Hormuz, è sede - stando al Wsj - di un grande sito missilistico sotterraneo, di una base navale e di un importante impianto di desalinizzazione.

Con un'area di circa 1.400 chilometri quadrati, nota anche come 'l'isola lunga', viene descritta come l'isola più grande nella zona dello Stretto di Hormuz. Un tempo, ha scritto lo scorso marzo al-Jazeera a pochi giorni dall'avvio a fine febbraio delle operazioni di Usa e Israele contro l'Iran, era meta di turisti che accorrevano per ammirarne le meraviglie della natura. Ormai da mesi i riflettori sono puntati su quanto nasconderebbe, la "città missilistica sotterranea" dell'Iran.

L'isola, con i suoi 148.000 abitanti per lo più sunniti (dati riportati a marzo da al-Jazeera), è diventata una fortezza in prima linea, tanto che la tv satellitare l'ha descritta nei mesi scorsi come la "portaerei inaffondabile" dell'Iran. Analisti citati dall'emittente ne hanno parlato come piattaforma per la potenza navale "asimmetrica" dell'Iran. Hassan Jouni, generale a riposo libanese citato ancora a marzo da al-Jazeera, parlava di "città missilistica" sotterranea.

Le fonti della Cnn hanno riferito di un'operazione di natura difensiva, condotta a tutela degli asset Usa nella regione. Un ufficiale ha riferito di una "misura difensiva" dal momento che "gli iraniani usano missili terra aria contro asset Usa". Lo scorso marzo l'Iran accusava gli Usa di aver messo fuori uso "uno degli impianti di desalinizzazione" sull'isola di Qeshm.