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Iran, Araghchi: "Gli Usa stanno facendo grave errore di valutazione su Hormuz"

Mentre si attendo il 17 agosto, indicata come data di scadenza del cessate il fuoco, Teheran attacca di nuovo Washington: "La loro intelligence ha fallito"

Iran, Araghchi:
13 agosto 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, mentre si avvicina la scadenza, fissata al 17 agosto, dell'accordo per la proroga del cessate il fuoco. Questa volta ad alzare la voce è stato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che in un post su X ha scritto: "Gli Stati Uniti hanno a lungo commesso errori di valutazione a causa di fallimenti dell'intelligence. Un esempio emblematico: la guerra contro l'Iran".

Poi, ha aggunto: "Ora (stanno facendo, ndr) un errore di valutazione ancora più grave sullo Stretto di Hormuz. Peggio delle fake news c'è solo la falsa intelligence. Fate attenzione. Allah è Grande, Più Grande di qualsiasi potere sulla Terra. In Allah riponiamo la nostra fiducia".

Ora, tutti sono in attesa di capire cosa succederà dopo il 17 agosto, quando - sulla base del memorandum di Islamabad dello scorso giugno - scadrà il cessate il fuoco di 60 giorni concordato tra le parti, anche se Teheran ha smentito le discussioni su Washington su questo punto. "Dal punto di vista dell'Iran, non c'è una data di inizio per il cessate il fuoco, quindi non c'è nulla da prorogare. Gli Stati Uniti hanno violato l'accordo e si sono ritirati. Una delle questioni in discussione è il ritorno degli Stati Uniti al memorandum d'intesa e la definizione di tempistiche per l'attuazione degli impegni, un aspetto su cui non sono stati fatti progressi", aveva spiegato ieri un funzionario iraniano alla Reuters.

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guerra iran usa donald trump teheran
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