L'auspicio diffuso è che i colloqui abbiano successo spianando la strada verso un cessate il fuoco tra Usa e Teheran dopo il memorandum d'intesa dello scorso giugno

L'Arabia Saudita per la de-escalation, ma anche per la chiarezza. Mentre l'Iran afferma di essere impegnato in colloqui, bilaterali, con l'Oman per una riapertura temporanea dello Stretto di Hormuz, con una nuova rotta, e quella dei mediatori sembra una corsa contro il tempo per scongiurare una possibile ulteriore escalation tra Stati Uniti e Repubblica islamica. L'auspicio diffuso è che i colloqui di cui parla Teheran abbiano successo spianando la strada verso un cessate il fuoco tra Usa e Iran dopo il memorandum d'intesa dello scorso giugno, una breve tregua, e la decisione delle scorse ore di Donald Trump di 'sospendere' per ora ulteriori operazioni militari contro la Repubblica islamica.

Il Qatar, alleato degli Usa nel Golfo, fa da mediatore in negoziati sullo Stretto di Hormuz tra Iran, Usa e Oman, hanno confermato sabato tre diplomatici citati oggi dal New York Times, con la precisazione che i mediatori di Doha stanno coordinando i colloqui con Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti. Gli osservatori sono scettici sulla possibilità che l'Iran 'molli' su Hormuz. Il portavoce della diplomazia iraniana, Esmaeil Baghaei, ha detto ai giornalisti che tra Iran e Oman c'è stato uno scambio di carte nautiche di possibili rotte e che una delle opzioni al vaglio è una possibile "rotta intermedia" tra i due Paesi per "tutelare considerazioni e interessi" di entrambi. E, dopo l'ottimismo che Teheran aveva fatto trapelare doemnica, il portavoce ha aggiunto che "fin quando tutte le questioni che gli Usa hanno violato durante questo periodo resteranno irrisolte, naturalmente non ci saranno cambiamenti significativi nella situazione relativa allo Stretto di Hormuz".

Sabato, ha ricostruito il Wall Street Journal, i mediatori del Qatar hanno presentato all'Iran una nuova proposta per Hormuz e, secondo i mediatori, diplomatici iraniani hanno reagito in modo positivo, mentre un diplomatico iraniano ha confermato che da Teheran è arrivata un'apertura a una proposta di mediatori.

Sabato è stato anche il giorno dei contatti tra il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, e il ministro degli Esteri saudita, nonché del colloquio telefonico tra Araghchi e il capo dell'Esercito pakistano, Asim Munir, noto per essere il "feldmaresciallo preferito" di Trump. Lo stesso Wsj ha precisato come ieri non fosse ancora chiaro come la proposta affronti la questione del pedaggio 'desiderato' da Teheran. E sempre lo stesso giornale ha citato funzionari della regione secondo cui diplomatici iraniani hanno presentato venerdì scorso nuove idee per la riapertura di Hormuz e la revoca delle sanzioni che colpiscono l'oro nero iraniano.

Poi c'è stato il colloquio tra Trump e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, con la sollecitazione al dialogo, a contenere l'escalation. Mbs, hanno rivelato funzionari citati dal Wsj, ha anche chiesto chiarezza sulla strategia Usa sull'Iran e sugli eventuali raid pianificati. Dietro le quinte, hanno detto fonti del giornale, i Paesi del Golfo - nel mirino della risposta di Teheran alle operazioni Usa - sono frustrati per quella che percepiscono come una mancanza di strategia chiara da parte degli Usa e gli alleati americani nel Golfo hanno chiesto agli Usa nelle ultime settimane più intercettori per la difesa aerea e garanzie continue che i militari americani possano proteggerli qualora dovesse protrarsi la risposta di Teheran.

Ma non tutti i Paesi del Golfo, ha evidenziato ancora il Wsj citando funzionari di questi Paesi, spingono per la de-escalation perché alcuni, come gli Emirati, hanno spinto negli ultimi giorni per azioni incisive da parte degli Usa contro l'Iran. E, ha detto un diplomatico iraniano, i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, starebbero valutando attacchi preventivi qualora la diplomazia dovesse fallire, anche in assenza di un attacco da parte Usa.