circle x black
Cerca nel sito
 

"Israele ha violato l'accordo", l'ira della Casa Bianca contro Netanyahu

Secondo quanto rivela Axios citando funzionari dell'amministrazione Usa al premier israeliano è stato inviato un messaggio molto duro dopo l'uccisione del leader di Hamas

Casa Bianca - Ipa
Casa Bianca - Ipa
15 dicembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ira della Casa Bianca contro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto rivela Axios, che cita due funzionari dell'amministrazione americana, al premier israeliano è stato inviato un messaggio molto duro per sottolineare che l'uccisione di un leader di Hamas a Gaza rappresenta una violazione dell'accordo di cessate il fuoco mediato da Donald Trump. "Se vuoi rovinare la tua reputazione e dimostrare che non rispetti gli accordi, fai pure, ma non ti permetteremo di rovinare la reputazione del presidente Trump dopo che ha negoziato l'accordo a Gaza", ha detto una delle fonti.

Secondo Axios, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner, sarebbero sempre più frustrati dall'atteggiamento di Netanyahu, atteso a Mar-a-Lago il 29 dicembre, con Israele che continua a frenare sull'avvio della seconda fase del piano Trump, quella che prevede il disarmo di Hamas e il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione.

Sabato, in un raid a Gaza City Israele ha ucciso Raed Saad, vice comandante dell'ala militare di Hamas e uno dei presunti architetti del 7 ottobre, oltre ad altre tre persone. Secondo le fonti dell'amministrazione, Israele non avrebbe informato gli Stati Uniti prima dell'attacco. Un funzionario israeliano ha confermato che la Casa Bianca non era contenta del raid, ma ha precisato che il messaggio trasmesso era più soft, parlando di "alcuni Paesi arabi" che lamentavano la violazione del cessate il fuoco. Una versione che le fonti americane hanno smentito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Casa Bianca Gaza Hamas Netanyahu Trump accordo di cessate il fuoco Medio oriente esteri news
Vedi anche
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza