Israele, Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare nuovo governo

Domani il leader di Yashar e quello di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman dovrebbero incontrarsi nel tentativo di risolvere i contrasti sulla formazione del prossimo esecutivo e coordinare l'agenda parlamentare

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha affidato ufficialmente oggi, domenica 8 novembre, al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, l'incarico di formare il prossimo governo nel corso di una cerimonia presso la residenza presidenziale.

Eisenkot incontrerà domani Lieberman e Bennett

Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, e il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, dovrebbero incontrarsi domani nel tentativo di risolvere i contrasti sulla formazione di un nuovo governo e coordinare l'agenda parlamentare del cosiddetto "blocco del cambiamento". E' quanto riferiscono i media israeliani. L'incontro si terrà il giorno prima dell'insediamento della nuova Knesset. Eisenkot dovrebbe ricevere ufficialmente oggi dal presidente Isaac Herzog l'incarico di formare un governo. Eisenkot dovrebbe inoltre incontrare nel corso della giornata Naftali Bennett, leader di B’Yachad.

Il principale punto di disaccordo tra i leader di Yisrael Beytenu e Yashar riguarda il fatto che Lieberman ha escluso esplicitamente il sostegno a qualsiasi governo di minoranza o a un esecutivo che dipenda dai partiti guidati da esponenti arabi. Questa posizione restringe notevolmente le possibilità di Eisenkot di ottenere il sostegno parlamentare necessario. Lieberman ha invece manifestato la disponibilità a negoziare con i partiti ultraortodossi, rompendo con la sua storica opposizione a qualsiasi forma di collaborazione con loro. Ha inoltre lasciato intendere che alcuni parlamentari del Likud potrebbero abbandonare il blocco di Netanyahu.

Questa apparente inversione di posizione sulla questione degli ultraortodossi ha suscitato critiche e alimentato le accuse secondo cui Lieberman starebbe ostacolando gli sforzi di Eisenkot per ambizioni personali, con l'obiettivo di diventare primo ministro. Accuse che Liberman respinge.