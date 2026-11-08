circle x black
Cerca nel sito
 

Israele, Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare nuovo governo

Domani il leader di Yashar e quello di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman dovrebbero incontrarsi nel tentativo di risolvere i contrasti sulla formazione del prossimo esecutivo e coordinare l'agenda parlamentare

Eisenkot e Herzog - (Afp)
Eisenkot e Herzog - (Afp)
Segui Adnkronos su Google
08 novembre 2026 | 16.26
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha affidato ufficialmente oggi, domenica 8 novembre, al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, l'incarico di formare il prossimo governo nel corso di una cerimonia presso la residenza presidenziale.

Eisenkot incontrerà domani Lieberman e Bennett

Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, e il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, dovrebbero incontrarsi domani nel tentativo di risolvere i contrasti sulla formazione di un nuovo governo e coordinare l'agenda parlamentare del cosiddetto "blocco del cambiamento". E' quanto riferiscono i media israeliani. L'incontro si terrà il giorno prima dell'insediamento della nuova Knesset. Eisenkot dovrebbe ricevere ufficialmente oggi dal presidente Isaac Herzog l'incarico di formare un governo. Eisenkot dovrebbe inoltre incontrare nel corso della giornata Naftali Bennett, leader di B’Yachad.

Il principale punto di disaccordo tra i leader di Yisrael Beytenu e Yashar riguarda il fatto che Lieberman ha escluso esplicitamente il sostegno a qualsiasi governo di minoranza o a un esecutivo che dipenda dai partiti guidati da esponenti arabi. Questa posizione restringe notevolmente le possibilità di Eisenkot di ottenere il sostegno parlamentare necessario. Lieberman ha invece manifestato la disponibilità a negoziare con i partiti ultraortodossi, rompendo con la sua storica opposizione a qualsiasi forma di collaborazione con loro. Ha inoltre lasciato intendere che alcuni parlamentari del Likud potrebbero abbandonare il blocco di Netanyahu.

Questa apparente inversione di posizione sulla questione degli ultraortodossi ha suscitato critiche e alimentato le accuse secondo cui Lieberman starebbe ostacolando gli sforzi di Eisenkot per ambizioni personali, con l'obiettivo di diventare primo ministro. Accuse che Liberman respinge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza