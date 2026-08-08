circle x black
Cerca nel sito
 

Joe Biden, il figlio Hunter rivela: "Il cancro di mio padre si è diffuso alle ossa, è molto doloroso"

"E' stato il miglior papà, il miglior marito e il miglior nonno" ha detto in un'intervista alla Bbc

Hunter Biden con il padre Joe - (Fotogramma/Ipa)
Hunter Biden con il padre Joe - (Fotogramma/Ipa)
08 agosto 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il cancro" alla prostata dell'ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden "si è diffuso. Ha raggiunto le ossa e oltre. È molto doloroso. E il dolore è davvero insopportabile". Ad affermarlo, in un'intervista alla 'Bbc', è Hunter Biden, che parla della malattia del padre. "Mio padre, ancora oggi, è il centro della nostra famiglia", ha detto. "È il miglior padre, il miglior marito e il miglior nonno. L’unica cosa che posso dire riguardo a mio padre e alla sua salute in questo momento è che vorrei che si lamentasse di più".

Hunter Biden e la grazia presidenziale

Durante l’intervista, Hunter Biden ha anche detto al canale tv britannico di essere "la persona più privilegiata che esista" dopo aver ricevuto dal padre la grazia presidenziale. Parlando della grazia concessa nel 2024 Hunter Biden, riconoscendo che quella decisione non è stata una buona scelta per l'America né per l’eredità politica di suo padre, si chiede che "cosa avreste pensato di mio padre se non avesse fatto questo per me? È qualcosa che può essere facilmente criticato, e a buon motivo. Non è giusto… Tutto ciò che so è che sono grato che l'abbia fatto per me". Hunter Biden ha sostenuto alla Bbc che, alla fine, suo padre abbia agito per il timore che lui potesse diventare un bersaglio durante l’imminente amministrazione di Donald Trump. La grazia riguardava la condanna federale per il possesso di un'arma da fuoco, il procedimento per evasione fiscale nel quale si era dichiarato colpevole e qualsiasi reato federale commesso tra il 2014 e il 2024.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
joe biden come sta joe biden cancro joe biden malattia joe biden cancro come sta
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza