circle x black
Cerca nel sito
 

Jurassic Park sarà realtà? "Così facciamo rinascere dodo e mammut"

L'azienda americana Colossal Bioscences punta a ricreare animali estinti. Tiger Woods e Paris Hilton tra gli investitori

Il dodo secondo Colossal Bioscences
Il dodo secondo Colossal Bioscences
26 settembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jurassic Park dal cinema alla realtà? Più o meno, a giudicare dai piani della Colossal Biosciences, azienda americana che ha annunciato progressi "decisivi" nel suo ambizioso progetto: l'obiettivo è riportare in vita il dodo, noto anche come Raphus cucullatus, uccello incapace di volare che si è estinto nel corso del XVII secolo. L'ultimo avvistamento sull'isola di Mauritius risale al 1662. Ebbene, Colossal Biosciences punta a riportare in vita l'uccello con un procedimento che comprende cellule del colombo delle Nicobare - il parente più vicino al dodo - e passa per la 'creazione' di galline geneticamente modificate.

Al Guardian, CB ha illustrato il traguardo che apparentemente potrebbe essere raggiunto nel giro di 5-7 anni: popolare Mauritius con migliaia di esemplari di dodo 2.0. L'intervento degli scienziati sul genoma dovrebbe consentire di modificare testa e corpo della creatura per arrivare a produrre il fenotipo originale del dopo. Quando saranno stati realizzati uccelli sufficientemente diversi tra loro per patrimonio genetico, secondo Colossal Biosciences, la nuova specie potrà procedere autonomamente nell'ambiente senza alterare equilibri esistenti e senza correre rischi. Per Beth Shapiro, direttrice scientifica dell'azienda, "se riusciamo a reinserire un uccello di queste caratteristiche possiamo aspettarci sorprese positive".

I dubbi della scienza

Nella comunità scientifica non mancano reazioni a dir poco perplesse. Ci si interroga, riferisce il Guardian, sull'effettiva possibilità di ricreare un esemplare 'originale'. Rich Grenyer, biologo di Oxford, considera la strada della 'de-estinzione' "una distrazione pericolosa" e il cammino indicato dall'azeinda americana non può essere scisso da "un enorme rischio morale".

Colossal Biosciences tira dritto, forte del recente aumento di capitale da 120 milioni di dollari. L'azienda viene valutata 10,2 miliardi e può contare sul sostegno di illustri investitori: da Tom Brady e Paris Hilton, da Tiger Woods a Peter Jackson. Il dodo sarebbe solo il primo step di un progetto che punta a riprodurre anche il mammut. C'è poi il capitolo metalupo: sono già stati presentati due cuccioli...

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jurassic park scienza colossal biosciences clonazione animali
Vedi anche
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza