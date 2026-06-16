circle x black
Cerca nel sito
 

Kallas: in Ue urgono intercettori a basso costo contro i droni

Kallas (Ue) chiede investimenti urgenti in intercettori a basso costo per contrastare i droni, definendo insostenibile l'attuale spesa per la difesa aerea.

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
16 giugno 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ue deve investire in "intercettori a basso costo", perché attualmente dispone di missili molto costosi, che vengono usati per abbattere droni che costano poche migliaia di euro, una situazione evidentemente "non sostenibile". Lo sottolinea l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, intervenendo a Strasburgo nella plenaria del Parlamento Europeo.

CTA

L'Europa, afferma l'ex premier estone, "si trova da anni ad affrontare attacchi informatici, campagne di disinformazione e atti di sabotaggio. Ma la frequenza e la gravità di questi attacchi non hanno precedenti. Recentemente, abbiamo assistito a ripetute incursioni di droni nello spazio aereo dell'Ue e allo schianto di un drone russo carico di esplosivo contro un edificio residenziale in Romania. Questi atti sconsiderati sottolineano la minaccia che la Russia rappresenta per i cittadini dell'Ue, la stabilità regionale e la pace internazionale, e la sua disponibilità ad intensificare il conflitto".

Queste azioni, per Kallas, "sembrano studiate per allontanare l'opinione pubblica dal nostro fermo sostegno all'Ucraina. Soprattutto, nel caso di droni russi che attraversano lo spazio aereo dell'Ue, dobbiamo investire in intercettori a basso costo per proteggere i nostri cittadini. Sparare un missile intercettore da un milione di euro contro un drone che ne costa 3mila non è sostenibile. Dobbiamo rafforzare la protezione di tutte le frontiere terrestri, aeree e marittime dell'Ue, con particolare attenzione al fianco orientale", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Kaja Kallas droni difesa aerea missili intercettori
Vedi anche
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video
News to go
Posti di lavoro e tagli 'causa' IA, quali sono i profili più a rischio
Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: "Attacco deliberato di droni russi"
Maturità, dagli esperti arriva il toto-tema - Video
News to go
Limite popolazione a 10 milioni, Svizzera respinge referendum
Mondiali 2026, il medico-fisiatra: "Non solo traumi al ginocchio, ecco gli infortuni più frequenti"
Una statua per Alberto Sordi, a Roma l'inaugurazione del monumento - Video
Videocittà, Francesco Rutelli annuncia il colpaccio Apparat - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza