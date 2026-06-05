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Romania sotto pressione: l'Ue solidale con confine orientale dopo l'incidente con drone

Solidarietà Ue alla Romania per esplosione drone marittimo a Costanza, diretta conseguenza della guerra Russia-Ucraina, con promesse di maggiore sicurezza e difesa.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una visita a Kiev - Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una visita a Kiev - Fotogramma/Ipa
05 giugno 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen esprimono via social "solidarietà con la Romania" per l'esplosione di un drone marittimo avvenuta oggi nel porto di Costanza. Per von der Leyen è "una diretta conseguenza della guerra della Russia contro l'Ucraina", che "sta diventando sempre più una minaccia diretta per i Paesi al nostro confine orientale".

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"La nostra solidarietà con ogni Stato membro esposto a queste minacce - continua - è assoluta. E la nostra risposta deve essere all'altezza dell'urgenza. L'Europa sta investendo massicciamente in capacità anti-drone, difesa aerea e sistemi di allerta precoce. Safe contribuirà a costruire una Romania più forte. E un'Europa più forte".

Costa ricorda che si tratta del "terzo incidente significativo per la sicurezza della Romania nelle ultime settimane. L'Ue condanna le ripetute violazioni dello spazio aereo degli Stati membri e conferma il suo incrollabile impegno per la sicurezza di tutti gli Stati membri".

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Tag
Romania drone marittimo Ue guerra Ucraina Ursula von der Leyen Antonio Costa
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