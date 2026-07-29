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Kallas (Ue) all'Iran: sfruttare la tregua per la diplomazia e la pace nel Medio Oriente

Kallas (Ue) esorta l'Iran a riprendere la diplomazia con gli Usa per prevenire una guerra su vasta scala in Medio Oriente, sfruttando la pausa negli attacchi.

L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
29 luglio 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Alta Rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha chiesto al ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che la "pausa" negli attacchi venga utilizzata per tornare alla diplomazia con gli Stati Uniti, per un accordo che eviti una guerra su larga scala in Medio Oriente.

In un contatto telefonico con il ministro degli Esteri iraniano, l'ex premier estone ha insistito affinché Teheran e Washington diano priorità ai canali diplomatici, in un momento di calma tesa, dopo che le parti hanno posto fine a tredici giorni di scambi di attacchi.

"Nel Golfo, la pausa nei combattimenti può dare ai mediatori il tempo di trovare una via di ritorno alla diplomazia ed impedire il ritorno ad una guerra su vasta scala", ha affermato la numero uno della diplomazia europea in un messaggio via social.

Kallas ha approfittato della telefonata per denunciare il caso dei due diplomatici francesi, molestati e detenuti dagli agenti di sicurezza iraniani a Teheran, e, per quanto riguarda la situazione della guerra in Ucraina, ha apprezzato che Kiev e Teheran abbiano mantenuto i contatti dopo l'aumento della tensione per l'attacco ucraino ad una nave iraniana nel Mar Caspio. "È incoraggiante", ha detto, dopo che l'Iran ha promesso di reagire per l'attacco.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Iran nella guerra in Ucraina, Kallas ha insistito affinché la Repubblica islamica "metta fine al suo sostegno militare alla Russia. Mosca sta causando un numero crescente di vittime civili in Ucraina, e tutti i rifornimenti che riceve la aiutano a uccidere più civili. L'Ucraina ha il diritto di difendersi", ha sottolineato.

A nome dell'Iran, il Ministero degli Esteri ha inquadrato la conversazione telefonica con Kallas nelle consultazioni diplomatiche di Araghchi e negli scambi con la comunità internazionale. In una breve dichiarazione, ha spiegato che la conversazione si è concentrata sugli "ultimi eventi regionali e internazionali e sui modi per contribuire a ridurre le tensioni e mantenere la stabilità e la sicurezza nella regione".

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Iran Kaja Kallas Ue guerra Golfo Abbas Araghchi
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