Kallas (Ue) condanna attacchi Houthi nel Mar Rosso: "Inaccettabili, fermare l'escalation"

L'Ue, tramite Kaja Kallas, condanna gli attacchi Houthi a petroliere saudite nel Mar Rosso, definendoli "inaccettabili" e chiedendo la fine dell'escalation.

L'Unione Europea ha condannato oggi l'attacco "inaccettabile" compiuto dai ribelli Houthi dello Yemen contro petroliere saudite nel Mar Rosso, chiedendo di mettere fine ad una "pericolosa escalation".

"Gli Houthi devono cessare immediatamente tutte le azioni che mettono in pericolo la navigazione internazionale e la vita dei marittimi", ha esortato l'Alta Rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, in una dichiarazione rilasciata il giorno successivo all'attacco.

Kallas ha aggiunto che "le recenti minacce degli Houthi in Yemen di imporre un blocco marittimo al Regno dell'Arabia Saudita costituiscono una minaccia diretta alla stabilità regionale e rappresentano una pericolosa escalation".