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Kate Middleton: "In ospedale mi avevano detto che il mio percorso di guarigione non sarebbe stato lineare"

La Principessa del Galles ha ricordato il percorso di guarigione dal cancro in una rara intervista contenuta nell'ultimo numero della rivista Country Life, curato dal marito William

Kate Middleton - (Ipa)
Kate Middleton - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 14.37
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Kate Middleton torna a parlare della diagnosi di cancro, arrivata ormai quasi due anni fa, e del periodo del ricovero in ospedale e del percorso di guarigione che ne è seguito. Lo fa nel corso di una rara intervista, contenuta in un numero della rivista Country Life, curato dal marito William, Principe del Galles, soffermandosi sul ruolo cruciale che la natura ha rivestito in quel periodo difficile.

"In ospedale mi è stato detto che il mio percorso di guarigione non sarebbe stato lineare. Che ci sarebbero stati giorni buoni e giorni meno buoni e che ci sarebbe voluto del tempo. È lo stesso in natura", ha detto la Principessa del Galles. Alla domanda dove abbia trovato la sua principale fonte di "speranza", Kate ha rivelato che sono gli "insegnamenti della natura" a ricordarle che "non siamo soli e che siamo interconnessi con qualcosa di più grande di noi. Sentirsi connessi, avere accanto persone di fiducia e poter contare su luoghi in cui ritrovare la propria pace può essere di fondamentale importanza durante i periodi complessi".

Poi, ha parlato anche del rapporto con i figli George, Charlotte e Louis: "Mi sono impegnata a lasciargli la libertà di esplorare, invece di dire loro continuamente cosa guardare o cosa pensare". La principessa è stata ricoverata a inizio 2024 per un delicato intervento all'addome. Poi, due mesi dopo, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essersi sottoposta ad un trattamento preventivo. Dopo un anno è stata la stessa Kate ad annunciare di essere in remissione. 

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