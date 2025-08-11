circle x black
Cerca nel sito
 

L'appello di Madonna al Papa: "Vada a Gaza, porti luce ai bimbi prima che sia tardi"

L'icona pop sui social: "Come madre, non posso sopportare di vedere la loro sofferenza. Non sto puntando il dito né sto prendendo posizione. Tutti stanno soffrendo"

Madonna - Fotogramma /Ipa
Madonna - Fotogramma /Ipa
11 agosto 2025 | 21.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Padre Santissimo, per favore vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Come madre, non posso sopportare di vedere la loro sofferenza". Questo l'appello di Madonna sui social a Papa Leone XIV.

"La politica non può influire sul cambiamento. Solo la coscienza può farlo. Per questo mi rivolgo a un uomo di Dio. Oggi è il compleanno di mio figlio Rocco. Credo che il regalo più bello che posso fargli come madre sia chiedere a tutti di fare il possibile per aiutare a salvare i bambini innocenti intrappolati nel fuoco incrociato a Gaza", scrive ancora la cantautrice Usa.

"Non sto puntando il dito, non sto dando la colpa a nessuno né sto prendendo posizione. Tutti stanno soffrendo. Sto semplicemente cercando di fare il possibile per impedire che questi bambini muoiano di fame", sottolinea Madonna che rivolgendosi ai suoi follower chiede donazioni per organizzazioni come World Central Kitchen.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
madonna madonna papa leone xiv guerra gaza madonna gaza
Vedi anche
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza