Heathrow, evacuata parte dell'aeroporto: "Possibile incidente con materiali pericolosi"

I vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare una valutazione

I vigili del fuoco a Heathrow - Ipa
08 settembre 2025 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I vigili del fuoco sono intervenuti per un "possibile incidente con materiali pericolosi" all'aeroporto londinese di Heathrow. Lo riportano i media britannici, precisando che sul posto sono state inviate squadre specializzate per effettuare una valutazione.

Una parte dell'aeroporto è stata evacuata a scopo precauzionale in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. "L'intervento è stato richiesto per la prima volta alle 17:01 e squadre provenienti da Feltham, Heathrow, Wembley e dalle stazioni dei vigili del fuoco limitrofe sono state inviate sul posto".

