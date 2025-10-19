circle x black
Louvre, l'ultimo furto nel 1998: 27 anni fa rubata (e mai ritrovata) una tela di Camille Corot

'Le Chemin de Sèvres', dipinto dall'artista francese nel 1958, ha un valore di 1,3 milioni di dollari

Louvre - Fotogramma/IPA
19 ottobre 2025 | 16.05
Redazione Adnkronos
Risale al 1998 l'ultimo furto registrato al Louvre. Il pomeriggio del 3 maggio di 27 anni fa, anche allora era domenica, un ladro forzò una teca di sicurezza in vetro contenente una tela di Camille Corot di 80x40 centimetri e la strappò dalla cornice.

Immediatamente dopo la scoperta del furto, le porte d'uscita del Louvre furono chiuse a chiave e per ore tutte le borse di ogni visitatore furono controllate accuratamente, senza successo. L'opera d'arte rubata era 'Le Chemin de Sèvres', dipinto da Corot nel 1858. Il piccolo dipinto, del valore di 1,3 milioni di dollari, non è ancora stato ritrovato.

