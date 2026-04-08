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L'Ue avverte l'Ungheria, Russia partner inaffidabile

La Commissione Europea avverte Budapest: Mosca ha dimostrato di non essere un Paese sul quale si può fare affidamento, soprattutto nel settore energetico.

Il premier ungherese Viktor Orban (a sinistra) e il presidente russo Vladimir Putin a Mosca durante un incontro nel 2024 - Fotogramma/Ipa
Il premier ungherese Viktor Orban (a sinistra) e il presidente russo Vladimir Putin a Mosca durante un incontro nel 2024 - Fotogramma/Ipa
08 aprile 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Russia "è un partner inaffidabile" e "lo ha dimostrato" in molti campi, a partire dall'"energia". Così la vice portavoce capo della Commissione Europea, Arianna Podestà, commenta, a Bruxelles durante il briefing con la stampa, l'accordo in dodici che l'Ungheria ha stretto con la Russia, come riportato da Politico.eu.

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La Commissione Europea, a pochi giorni dalle elezioni che rinnoveranno il Parlamento ungherese, nelle quali Viktor Orban si gioca molto, mantiene una linea di basso profilo, per evitare accuse di ingerenza nel processo elettorale, che vengono comunque lanciate di continuo da Budapest e ieri sono state rilanciate dal vicepresidente degli Usa J.D. Vance, in visita a Budapest per sostenere il premier uscente.

Sulla Russia, si è limitata ad aggiungere Podestà, "le nostre vedute sono chiare", ma "non abbiamo molti elementi" sui contenuti dell'accordo ungaro-russo, dunque "non facciamo ulteriori commenti", ha tagliato corto.

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Ungheria Ue Russia accordo Russia Ungheria Viktor Orban elezioni Ungheria
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