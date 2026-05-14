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M5S: Ue attivi statuto blocco per Francesca Albanese e giudici Cpi

L'eurodeputato M5S Danilo Della Valle sollecita l'Ue ad attivare lo Statuto di blocco per proteggere Francesca Albanese e i giudici della Cpi dalle sanzioni Usa, denunciando violazioni dei diritti di questi cittadini europei.

L'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle - Fonte M5S
L'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle - Fonte M5S
14 maggio 2026 | 18.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea dovrebbe arttivare lo statuto di blocco per proteggere la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale sanzionati dagli Usa, la slovena Beti Hohler e il francese Francois Guillou, se non vuole "perdere del tutto la faccia". Lo afferma in una nota l'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle.

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"I diritti di Francesca Albanese - dice Della Valle - sono stati violati dall’amministrazione Trump e né le istituzioni europee o il governo italiano sono intervenuti in sua difesa. Ci ha pensato un giudice statunitense a ristabilire giustizia e verità. Eppure, la relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati è una cittadina italiana ed europea. Come spiegano Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni il loro silenzio complice delle sanzioni di Trump?".

"Se la Commissione Europea - aggiunge - non vuole perdere del tutto la faccia attivi allora lo statuto di blocco, lo scudo legale nato per proteggere cittadini ed entità europee dagli effetti delle sanzioni di Paesi terzi come gli Stati Uniti. A causa di queste sanzioni illegali e ingiustificate, Francesca Albanese e i giudici della Corte penale internazionale non possono utilizzare carte di credito o il proprio conto corrente bancario. Siamo davanti a una inaccettabile violazioni dei diritti umani nei confronti di cittadini che con il loro lavoro cercano di far rispettare la legalità internazionale", conclude.

Riproduzione riservata
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Danilo Della Valle Francesca Albanese giudici Cpi statuto blocco Ue sanzioni Usa
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