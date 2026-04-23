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Macron, addio alla politica: "Lascio quando scade mandato da presidente"

L'annuncio del presidente francese: "Non ho fatto politica prima, non ne farò dopo" ﻿

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
23 aprile 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emmanuel Macron annuncia l'addio alla politica una volta scaduto il suo secondo mandato all'Eliseo il prossimo anno. Il presidente della Francia ufficializza la decisione mentre dialoga con alcuni studenti franco-ciprioti a Nicosia, dove si trova per partecipare al vertice informale dei leader Ue, secondo quanto si vede in un video postato sull'account X dell'Eliseo. Interrogato sui motivi per cui ha voluto diventare presidente, Macron ha confidato che non era "tanto un progetto di carriera". E poi ha aggiunto: "Non ho fatto politica prima, non ne farò dopo".

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All''inizio, ha raccontato agli studenti, "ho consigliato altri presidenti e sono stato anche ministro, e poi mi sono detto che si potevano cambiare le cose più energicamente, più velocemente" andando all'Eliseo. Diventare presidente, ha concluso, era il modo migliore "per battersi perché il mio Paese e la nostra Europa avanzassero e difendessero i valori nei quali credo".

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