circle x black
Cerca nel sito
 

Macron e gli occhiali da sole: "Ho un problema all'occhio"

"Mi scuso per questi occhiali, ma sono costretto a portarli per un lieve problema"

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
17 gennaio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emmanuel Macron con gli occhiali da sole. Il presidente francese si presenta così al vertice a Parigi per il futuro discutere il futuro della Nuova Caledonia. Macron è alle prese con un problema all'occhio destro, come apparso evidente nelle precedenti apparizioni pubbliche.

"Mi scuso per questi occhiali, ma sono costretto a portarli per un lieve problema. Quindi, dovrete sopportarmi così...", le parole di Macron.

Un paio di giorni fa, il presidente si è recato alla alla base militare di Istres, nel sud della Francia, e lì ha tenuto un discorso alle forze armate. Macron si è presentato sul podio con l'occhio destro gonfio e iniettato di sangue: "Vi prego di scusare l'aspetto sgradevole del mio occhio. Si tratta di qualcosa totalmente innocuo, prendetelo come un riferimento all'Eye of the Tiger...", ha scherzato facendo riferimento al celeberrimo brano che fa da colonna sonora a Rocky IV.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
emmanuel macron macron occhio
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza