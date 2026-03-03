circle x black
Cerca nel sito
 

Attacco all'Iran, Macron invia la portaerei De Gaulle: "E' in rotta per il Mediterraneo"

Il capo dell'Eliseo: "Usa e Israele hanno violato il diritto internazionale, ma nessun boia verrà rimpianto"

Emmanuel Macron (Fotogramma/Ipa)
Emmanuel Macron (Fotogramma/Ipa)
03 marzo 2026 | 20.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La portaerei francese Charles de Gaulle sarà dispiegata nel Mar Mediterraneo. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron riferendo alla nazione sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Macron ha poi spiegato che la Francia "ha abbattuto droni per legittima difesa, fin dalle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei nostri alleati". Il capo dell'Eliseo ha, quindi, annunciato di aver disposto l'invio della fregata Languedoc e dei sistemi di difesa antiaerea.

Il discorso alla nazione di Macron

Gli Stati Uniti e Israele hanno agito "al di fuori del diritto internazionale" attaccando l'Iran, ma "nessun boia" verrà "rimpianto", ha dichiarato il presidente francese in un discorso alla nazione.

"Una pace duratura nella regione potrà essere raggiunta solo attraverso la ripresa dei negoziati diplomatici", ha affermato Macron, per il quale "è auspicabile la cessazione immediata degli attacchi". "Stiamo per costruire una coalizione per riunire i mezzi, anche militari, per riprendere e mettere in sicurezza il traffico marittimo in Medio Oriente", ha inoltre annunciato Macron.

Il ritorno dei connazionali

Due "primi voli" per rimpatriare i cittadini francesi dal Medio Oriente arriveranno questa sera a Parigi. "Su mia richiesta, il governo ha rafforzato l'operazione di protezione militare e vigilanza sui luoghi e sulle persone più esposti", ha concluso Macron, riferendosi alle pattuglie di soldati sul territorio francese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacco iran attacco iran francia iran usa israele francia iran usa israele francia oggi
Vedi anche
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza