Malaysia, riprendono a fine dicembre ricerche volo MH370 scomparso nel 2014

Il Boeing 777 con a bordo 239 persone sparì dagli schermi radar l'8 marzo, mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino

03 dicembre 2025 | 11.02
Redazione Adnkronos
Le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso nel 2014 riprenderanno il 30 dicembre. Ad annunciarlo è stato oggi il Ministero dei Trasporti malese. Il Boeing 777 con a bordo 239 persone sparì dagli schermi radar l'8 marzo 2014, mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino. Due terzi dei passeggeri erano cinesi, mentre gli altri includevano malesi, indonesiani e australiani, oltre a cittadini indiani, americani, olandesi e francesi. Nonostante sia stata condotta la più grande ricerca nella storia dell'aviazione, l'aereo non è stato ancora ritrovato.

Le nuove esplorazioni verranno condotte "in un'area stabilita considerata quella con maggiori probabilità di permettere di localizzare l'aereo", ha affermato il Ministero. L'ultima ricerca nell'Oceano Indiano meridionale era stata sospesa ad aprile.

