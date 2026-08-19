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Malta, resta in carcere il 15enne italiano: udienza rinviata al 26 agosto

Flavio Santoiemma è stato arrestato lo scorso 25 maggio a seguito di un procurato allarme presso il suo istituto scolastico e accusato di numerosi reati

Polizia a Malta - X
Polizia a Malta - X
19 agosto 2026 | 16.50
Piero Spinucci
LETTURA: 1 minuti

Resta detenuto in un carcere minorile Flavio Santoiemma, il 15enne italiano arrestato dalle autorità maltesi lo scorso 25 maggio, a seguito di un procurato allarme presso il proprio istituto scolastico e accusato di numerosi reati. E' quanto si apprende da fonti informate, secondo le quali all'udienza, che nei fatti è stata sospesa e rinviata al 26 agosto per ragioni procedurali, era presente oggi anche l'ambasciatrice a Malta, Valentina Setta.

L'ambasciata italiana continua a seguire da vicino il caso, fornendo assistenza. Nel rispetto dell'autonomia della magistratura locale, la priorità resta garantire condizioni di detenzione adeguate al minore, tenendo conto della sua giovane età.

Nella precedente udienza, che si era tenuta lo scorso 17 luglio, era stata respinta la richiesta di rilascio su cauzione del minore italiano.

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Flavio Santoiemma Flavio Santoiemma malta malta 15enne italiano arrestato
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