Mamdani sindaco di New York, per la prima volta giura sul Corano

Per la cerimonia avvenuta all'Old City Hall ha utilizzato due testi, uno di suo nonno e l'altro di uno scrittore e storico afroamericano

01 gennaio 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
Mamdani ha giurato sul Corano, diventando il primo sindaco della storia della città a farlo. A riportare la notizia è il New York Times che racconta la cerimonia avvenuta oggi, 1 gennaio, poco dopo la mezzanotte all'Old City Hall. Uno dei Corani apparteneva al nonno di Mamdani. L'altro era appartenuto ad Arturo Schomburg, scrittore e storico afroamericano, ed stato prestato al sindaco dalla New York Public Library. Quest'ultimo simboleggia la commistione di fedi e origini razziali ed etniche della città.

Per una cerimonia pubblica separata che si terrà giovedì pomeriggio al Municipio, Mamdani utilizzerà il Corano di suo nonno e uno di proprietà di sua nonna.

“È una scelta altamente simbolica perché stiamo per avere un sindaco musulmano che presterà giuramento usando il Corano, ma anche un sindaco nato nel continente africano, in Uganda”, ha detto Hiba Abid, curatrice della biblioteca per gli studi mediorientali e islamici, prima della cerimonia di insediamento di Mamdani.

