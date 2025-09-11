circle x black
Cerca nel sito
 

Medico lascia sala operatoria e abbandona paziente, fa sesso con infermiera

Un anestesista in Inghilterra si allontana per appartarsi con un'infermiera: "Ero stressato"

Una sala operatoria
Una sala operatoria
12 settembre 2025 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il dottore lascia il paziente sedato in sala operatoria e fa sesso con un'infermiera. Sembra la scena di una commedia italiana anni '70 e invece è ciò che è accaduto in un'ospedale inglese, il Tameside Hospital dell'area di Greater Manchester. Il dottor Suhail Anjum, un anestesista, nel settembre 2023 ha abbandonato un paziente sedato in sala operatoria e si è allontanato. Una dipendente dell'ospedale lo ha sorpreso in una "posizione compromettente" con un'infermiera. La vicenda è diventata di pubblico dominio nel procedimento con cui il dottor Anjum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna.

Anjum ha ammesso le proprie responsabilità definendo il proprio comportamento "vergognoso", come riferisce la Bbc. Il medico si è giustificato dicendo che, nella circostanza, aveva bisogno di una "pausa di conforto" in un "periodo stressante", con una situazione familiare complicata dalla nascita della figlia prematura. L'anestesista si sarebbe allontanato dalla sala operatoria per circa 8 minuti e al rientro avrebbe portato a termine il proprio lavoro: il paziente non avrebbe subito alcun danno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
medico sesso ospedale medico inghilterra sesso
Vedi anche
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza