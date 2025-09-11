Il dottore lascia il paziente sedato in sala operatoria e fa sesso con un'infermiera. Sembra la scena di una commedia italiana anni '70 e invece è ciò che è accaduto in un'ospedale inglese, il Tameside Hospital dell'area di Greater Manchester. Il dottor Suhail Anjum, un anestesista, nel settembre 2023 ha abbandonato un paziente sedato in sala operatoria e si è allontanato. Una dipendente dell'ospedale lo ha sorpreso in una "posizione compromettente" con un'infermiera. La vicenda è diventata di pubblico dominio nel procedimento con cui il dottor Anjum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna.

Anjum ha ammesso le proprie responsabilità definendo il proprio comportamento "vergognoso", come riferisce la Bbc. Il medico si è giustificato dicendo che, nella circostanza, aveva bisogno di una "pausa di conforto" in un "periodo stressante", con una situazione familiare complicata dalla nascita della figlia prematura. L'anestesista si sarebbe allontanato dalla sala operatoria per circa 8 minuti e al rientro avrebbe portato a termine il proprio lavoro: il paziente non avrebbe subito alcun danno.