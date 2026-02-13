Mediterraneo: Centemero, Italia piattaforma di dialogo, diplomazia parlamentare essenziale

L’Italia come “piattaforma naturale di incontro e dialogo” in un Mediterraneo attraversato da tensioni geopolitiche e relazioni diplomatiche interrotte. È quanto sottolinea Giulio Centemero, presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, che in un’intervista all'Adnkronos a margine di una conferenza organizzata da Pam e Nato Defense College Foundation evidenzia il ruolo strategico della diplomazia parlamentare.

“L’Italia è considerata un Paese amico in tutto il bacino del Mediterraneo allargato e mantiene relazioni che consentono ai rappresentanti di molti Stati di incontrarsi qui”, spiega Centemero. “In un contesto in cui diversi Paesi hanno relazioni diplomatiche difficili o sospese, il nostro territorio rappresenta un luogo comodo, neutrale e logisticamente favorevole per mantenere aperto il dialogo”.

Secondo Centemero, la Pam svolge una funzione peculiare e complementare rispetto alla diplomazia tradizionale: “È una piattaforma di diplomazia parlamentare che crea e consolida rapporti tra parlamentari, indipendentemente dalle dinamiche tra governi. Questi canali possono restare attivi anche laddove i rapporti diplomatici ufficiali siano interrotti”.

Un ruolo che negli anni ha favorito confronti anche tra attori contrapposti: “In Pam israeliani e palestinesi siedono insieme da vent’anni, così come il Marocco dialoga con l’Algeria anche nei momenti di maggiore tensione”, osserva. “Sono spazi fondamentali per un dialogo lontano dai riflettori e dai sensazionalismi, dove si possa discutere in modo serio e costruttivo”.

Sul fronte della sicurezza e della stabilità regionale, Centemero richiama il lavoro multilivello dell’Assemblea: “Siamo innanzitutto una piattaforma di scambio di buone pratiche legislative, perché i parlamenti hanno come missione primaria quella di fare norme. A questo si affiancano altre iniziative, come la piattaforma delle donne, la piattaforma accademica e quella dedicata ai giovani”.

In particolare, Centemero segnala il contributo della Pam nei meccanismi internazionali: “La nostra rappresentante cipriota presiede un meccanismo antiterrorismo delle Nazioni Unite. La Pam è l’unica piattaforma parlamentare presente in quel contesto e svolge un ruolo di primo piano”.

Tra i temi emergenti, anche la sicurezza alimentare e la resilienza delle catene di approvvigionamento: “Le crisi recenti, dal Covid alla guerra in Ucraina, hanno mostrato quanto siano vulnerabili le supply chain, incluse quelle alimentari”, conclude Centemero. “La stabilità del Mediterraneo passa anche dalla capacità di garantire continuità e sicurezza negli scambi essenziali, a partire da beni strategici come il grano”.