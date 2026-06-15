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Micossi (Uip): "Paraguay terreno vantaggioso per l’industria italiana"

Il vice presidente della Union Industrial Paraguay a Genova: "Paese molto ricco e confinante con mercati ad alto potenziale commerciale"

Carlos Insfran Micossi - (Foto Adnkronos)
Carlos Insfran Micossi - (Foto Adnkronos)
15 giugno 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Stiamo illustrando tutte le qualità che il Paraguay ha da offrire: i vantaggi, gli incentivi e gli aspetti positivi dell'investire nel nostro Paese. Anche se si tratta di una nazione territorialmente piccola, è un Paese molto ricco e confina con mercati estremamente grandi, caratterizzati da una popolazione e da un potenziale commerciale di grande importanza”. Lo ha detto a Genova, Carlos Insfran Micossi, Vice presidente Uip (Unión Industrial Paraguay), partecipando alla Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana.

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L’evento è l’appuntamento di punta della visita che, dal 13 al 15 giugno 2026, vede riunita una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso primo maggio, dell’Accordo Ue-Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.

 

Un incontro che si svolge nel 150esimo anniversario della cooperazione tra Italia e Paraguay. “È molto importante consolidare questo riavvicinamento, specialmente dopo la firma del cruciale accordo tra il Mercosur e l'Unione Europea - afferma Micossi - Abbiamo celebrato l'incontro tra i due presidenti in un contesto che ci offre l'opportunità di presentare il nostro Paese, fare networking e incontrare imprenditori interessati a investire in Paraguay”, conclude.

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Tag
Paraguay industria italiana investimenti commercio internazionale Mercosur Unione Europea
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