Mondiali di calcio 2026, Trump: "Sorteggio il 5 dicembre al Kennedy Center"

L'annuncio del presidente americano nello Studio Ovale insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino

Donald Trump nello Studio Ovale insieme a Gianni Infantino (Afp)
22 agosto 2025 | 19.27
Redazione Adnkronos
Il sorteggio ufficiale dei Mondiali di calcio 2026 si svolgerà il prossimo 5 dicembre al Trump-Kennedy Center di Washington. Lo ha annunciato il presidente americano, Donald Trump, nello Studio Ovale insieme al presidente della Fifa, Gianni Infantino.

A Nbc News un funzionario della Casa Bianca ha ricordato che l’evento, che determinerà la composizione dei gironi della fase iniziale, rappresenterà il primo appuntamento di rilievo del torneo, circa sei mesi prima del calcio d’inizio.

L’annuncio unisce due priorità della presidenza Trump: l'orgoglio di ospitare la Coppa del Mondo e il rilancio del Kennedy Center. Negli ultimi mesi, il presidente ha cercato di legare la Casa Bianca alle celebrazioni per il Mondiale, ospitando eventi correlati, assistendo di persona alla finale della Club World Cup e mantenendo contatti frequenti con il presidente della Fifa Infantino.

Secondo stime condivise dalla Casa Bianca, il torneo attirerà circa 6 milioni di tifosi nelle 16 città nordamericane coinvolte e genererà un impatto economico stimato di 30 miliardi di dollari per gli Stati Uniti.

