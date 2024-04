La Russia ha sventato un attacco a una sinagoga di Mosca. L'Fsb, il Servizio federale di sicurezza russo, ha annunciato di aver impedito un attentato terroristico. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass spiegando che il sospettato è stato eliminato mentre opponeva resistenza armata. "L'Fsb della Federazione Russa ha represso le attività criminali di un uomo originario di uno dei paesi dell'Asia centrale, che intendeva compiere un attacco terroristico in un istituto religioso ebraico a Mosca in un momento di incontro tra cittadini", si legge in una nota.

"L'uomo si stava preparando a commettere un atto terroristico: ha condotto una ricognizione nell'area circondata da una delle sinagoghe di Mosca e ha anche acquistato componenti per realizzare un ordigno esplosivo improvvisato. Fermato, il terrorista ha opposto resistenza armata e è stato neutralizzato dal fuoco di risposta'', ha osservato l'Fsb. Nel suo domicilio sono stati rinvenuti e sequestrati un ordigno esplosivo improvvisato pronto all'uso e altri esplosivi.

Usa, allarme Fbi per attacchi Isis

La Russia è stata scossa a marzo dall'attacco contro la sala da concerti Crocus, presa di mira da un commando dell'Isis che ha ucciso oltre 130 persone. Le misure di sicurezza sono state incrementate nella capitale russa, ma l'allarme per nuovi attacchi si estende anche ad altri paesi.

"Ora è crescente la preoccupazione per la possibilità di un attacco coordinato qui da noi, sul tipo di quello dell'Isis-K che abbiamo visto nella sala concerti in Russia un paio di settimane fa", l'allarme lanciato da direttore dell'Fbi, Christopher Wray, in un'audizione alla Camera dei Rappresentanti a Washington, in cui sottolinea comunque "la preoccupazione più immediata" è quella di azioni da parte di lupi solitari ispirati da quello che sta avvenendo in Medio Oriente.

"La nostra preoccupazione più immediata è quella che individui o piccoli gruppi si ispirino a quello che sta succedendo in Medio Oriente per condurre attacchi da noi", si legge ancora nella trascrizione ottenuta da Abcnews.