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Prof universitario a soli 18 anni, è record mondiale: chi è Nathan Thomas

Il giovane docente: "L'età non è un fattore determinante. Mi concentro semplicemente sul fare bene il mio lavoro e sull'aiutare gli studenti in ogni modo possibile"

Scuola - Archivio
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03 agosto 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
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A soli 18 anni Nathan Thomas è entrato ufficialmente nel 'Guinness World Records' come il più giovane professore universitario della storia. Ha ottenuto l'incarico di insegnare ingegneria al ‘Miami Dade College’ quando aveva appena 18 anni e 346 giorni.

Con questo traguardo ha superato un record rimasto imbattuto per 306 anni. Il primato infatti apparteneva a Colin Maclaurin (1698-1746), diventato professore all'età di 19 anni. Thomas inoltre è più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 era diventata la più giovane professoressa al mondo a 18 anni e 362 giorni.

Come riportato dal sito ufficiale del Guinness World Records, Nathan Thomas ha iniziato a insegnare ingegneria nell'agosto 2023, trovandosi spesso ad insegnare a studenti della sua stessa età.

"L'età non è un fattore determinante. Mi concentro semplicemente sul fare bene il mio lavoro e sull'aiutare gli studenti in ogni modo possibile", ha dichiarato il giovane docente. La sua carriera accademica è iniziata a soli 10 anni, quando Nathan si è iscritto al 'Miami Dade College', per poi trasferirsi alla 'Florida International University' all'età di 14 anni. Nei quattro anni successivi ha conseguito, entrambi con il massimo dei voti, una laurea e un master in ingegneria elettrica.

Cresciuto in una famiglia di ingegneri, Thomas ha raccontato di aver sempre avuto una naturale attenzione per la matematica, appassionandosi alla scienza, tecnologia e ingegneria.

Oggi insegna online e frequenta la 'University of Miami School of Law', per conseguire la laurea in Giurisprudenza nel 2028. Il suo obiettivo è quello di intraprendere parallelamente una carriera nel settore legale.

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Guinness World Records Nathan Thomas
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