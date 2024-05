Negoziati indietro, Israele prepara l’attacco a Rafah - Ascolta

Balzo all'indietro del negoziato tra Israele e Hamas che si è interrotto al Cairo senza riuscire a sciogliere i nodi di un accordo giudicato vicino ma che ora apre la strada all’operazione promessa per mesi dal premier israeliano Netanyahu: l’attacco a Rafah. L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione parziale dell'area, per ora limitata a una porzione della città palestinese. Volantini sono stati lanciati dall'Idf alla popolazione, contenenti istruzioni sulle zone che devono essere evacuate e su quali percorsi prendere per raggiungere una zona sicura. Rapporti palestinesi nel frattempo affermano che l'Egitto avrebbe bloccato il valico di frontiera di Rafah con blocchi di cemento, impedendo agli abitanti della Striscia di uscire o entrare nel Paese.