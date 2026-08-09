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New York, barca si ribalta a Liberty Island: morti una donna e un neonato

A bordo dell'imbarcazione, che secondo alcune fonti sarebbe stata un motoscafo di poco meno di 7 metri, si trovavano 14 persone

Liberty Island
Liberty Island
09 agosto 2026 | 15.22
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Una donna e un neonato di cinque mesi sono morti dopo che una barca si è capovolta nella tarda serata di sabato al largo di Liberty Island, nel porto di New York. Secondo la polizia, citata dal New York Post, a bordo dell'imbarcazione, che secondo alcune fonti sarebbe stata un motoscafo di poco meno di 7 metri, si trovavano 14 persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.25 e 12 persone sono state tratte in salvo dall'acqua.

I sommozzatori della polizia di New York hanno recuperato la donna e il bambino e li hanno trasportati in ospedale, dove sono successivamente deceduti. Non sono ancora chiare le cause del ribaltamento. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri dei vigili del fuoco, mentre diverse imbarcazioni di soccorso hanno perlustrato le acque del porto. Alcune delle persone soccorse sono state portate al Nyu Langone Hospital Brooklyn, dove alcuni superstiti sono stati visti ancora con indosso i giubbotti di salvataggio.

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incidente barca ribaltamento morti barca si ribalta a Liberty Island New York
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