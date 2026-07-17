circle x black
Cerca nel sito
 

Norvegia, incendio fuori controllo: oltre 100 case distrutte - Video

Roghi nella zona di Krokstadelva, nel comune di Drammen, a 40 chilometri da Oslo. Diverse centinaia di persone sono state evacuate

Case in fiamme a Krokstadelva, Norvegia - Breaking911 /X
Case in fiamme a Krokstadelva, Norvegia - Breaking911 /X
17 luglio 2026 | 21.07
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

Oltre cento case sono state distrutte dagli incendi che sono divampati nella zona di Krokstadelva, nel comune di Drammen, a 40 chilometri da Oslo in Norvegia. Lo ha annunciato il capo della polizia Frode Presthus durante una conferenza stampa, aggiungendo che l'incendio è fuori controllo. Diverse centinaia di persone sono state evacuate, mentre nessuno risulta ferito come riporta l'emittente Nrk.

Sei elicotteri antincendio sono stati impiegati per contribuire allo spegnimento dell'incendio.

''Questo è un incidente terribile che colpisce tutta Drammen'' ha dichiarato alla Nrk il sindaco Kjell Arne Hermansen. Il comune ha istituito una squadra di gestione delle crisi e si sta allestendo un centro di evacuazione. ''Tutte le nostre risorse, provenienti dal comune e dai servizi di emergenza, sono attualmente impegnate ad aiutare le persone della zona'', ha affermato Hermansen. Sono stati allestiti due punti di raccolta per gli sfollati.

''Stiamo lavorando per salvare le case'', ha proseguito il capo della polizia Presthus. L'incendio si è propagato in una zona di abitazioni a schiera e uno dei vigili del fuoco intervenuto ha riportato lievi lesioni, spiega Nrk. Alla popolazione è stato chiesto di evitare la zona e di segnalare persone che risultano scomparse o con le quali non riescono a entrare in contatto.

"Lasciate la zona. Chiudete porte, finestre e condotti di ventilazione, spegnete la ventilazione se possibile", recita il messaggio di emergenza diffuso dalla polizia. "Esiste il rischio di esplosione e di emissioni di fumi tossici", prosegue il documento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio Krokstadelva norvegia norvegia incendio norvegia incendio Krokstadelva
Vedi anche
Jennifer Lopez canta in italiano 'Il cielo in una stanza' e incanta Taormina - Video
News to go
Traghetti, aumentano i prezzi in Italia
Estate, il medico: "Bambini e adolescenti più a rischio scottature, attenzione al melanoma"
News to go
Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni
Bandecchi e la frase sessista in Consiglio comunale: "Appoggio le mani da altre parti quando mi piace una donna"
News to go
Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi - Video
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista
La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, il trailer di 'Se domani non torno'
Paolo Borsellino, il ricordo della figlia Lucia: "A volte anche la memoria è stata divisiva" - Video
Canada, intrappolati nel treno avvolto dalle fiamme: il video girato dalla cabina di guida
Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video
News to go
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza