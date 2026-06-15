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Nucleare Iran: per Kallas riaprire lo Stretto di Hormuz è una precondizione

Per l'Alta Rappresentante Ue Kallas i negoziati sul programma nucleare iraniano vanno subordinati all'apertura dello Stretto. "Speriamo che duri", dice.

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
15 giugno 2026 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per l'Unione Europea "naturalmente l'accordo annunciato da Usa e Iran è il benvenuto. La prima fase è aprire lo Stretto di Hormuz", per poi "andare a negoziare sul nucleare e altri temi che sono importanti per la stabilità della regione". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a Lussemburgo a margine del Consiglio Affari Esteri

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"Siamo in contatto" con le parti, prosegue, e "possiamo offrire aiuto" in vari campi, anche perché "abbiamo esperienza nel nucleare. Ne discuteremo" oggi nel Consiglio Ue. L'annuncio di una prossima apertura dello Stretto "è il benvenuto, incrociamo le dita, speriamo che apra venerdì". E, aggiunge infine, "speriamo che duri".

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Iran Kaja Kallas Ue stretto Hormuz
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