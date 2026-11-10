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Nuove minacce hacker contro Tajani: "Prima o poi ricompensa arriva"

Così recita un post sul profilo Telegram del collettivo filorusso che dedica un lungo messaggio al ministro degli Esteri e alla sua reazione dopo aver comunicato di essere stato oggetto di attacchi da parte dei cyber criminali

Nuove minacce hacker contro Tajani:
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10 novembre 2026 | 16.22
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

"Da noi la selezione all'ingresso è severa. Scegliamo con cura i nostri "clienti", e chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo "elenco d'onore" deve accettare il fatto che, prima o poi, la sua "ricompensa" arriverà. È solo una questione di tempo. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni. Tutto sarà NoName057(16)". Così recita un post sul profilo Telegram del collettivo filorusso che dedica un lungo messaggio al ministro degli Esteri Antonio Tajani e alla sua reazione dopo aver comunicato di essere stato oggetto di attacchi da parte dei cyber criminali, con dati personali pubblicati sul dark web.

Il post su Telegram visionato da Adnkronos è intitolato 'rubrica Risposta al lettore' e indirizzato al ministro chiamato sarcasticamente Antosha, ed è accompagnato da tre immagini (una delle quali, falsa, raffigura il ministro con una minigonna). Nel post si legge che "abbiamo notato la forte reazione riguardo alla pubblicazione dei tuoi dati all'interno del progetto "Tribunal NoName057(16)" e abbiamo letto le tue dichiarazioni: 'La mia reazione è molto semplice: non mi lascerò intimidire per nessun motivo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia', scrivi. In realtà, persino gli italiani hanno capito che non li difendi affatto". Il collettivo accusa il ministro di essere "molto più interessato a fare gli interessi di Israele o a discutere di quale sia la donna ideale da scegliere come moglie. Spoiler: 'meno appariscente, con la gonna più lunga' – la ritieni più affidabile e seria – e qui esprimiamo tutta la nostra sincera solidarietà a tua moglie, Brunella", continua il post.

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