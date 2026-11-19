Il responsabile dei programmi sul Medio Oriente del think tank americano all'Adnkronos: "I democratici potranno ostacolare l'agenda interna del presidente, ma non la sua politica estera". Le monarchie del Golfo cercano nuove alleanze. E sull'Italia: "Può rafforzare le difese della regione e guidare i corridoi alternativi a Hormuz"

Donald Trump potrebbe decidere di tornare a colpire militarmente l'Iran per evitare che la guerra, impopolare negli Stati Uniti e costata ai repubblicani una pesante sconfitta alle elezioni di metà mandato, si trasformi nel fallimento politico destinato a segnare la sua presidenza. È lo scenario delineato da William F. Wechsler, senior director del Rafik Hariri Center e dei programmi per il Medio Oriente dell'Atlantic Council, già alto funzionario del Pentagono, in un'intervista ad Adnkronos a margine dei MED Dialogues, in corso a Napoli dal 19 al 21 novembre.

Secondo Wechsler, la vittoria democratica al Congresso non ridurrà necessariamente la libertà d'azione del presidente americano. Al contrario, potrebbe spingerlo a concentrarsi sulla politica estera, dove dispone di poteri molto più ampi. Intanto l'Iran, pur indebolito militarmente ed economicamente, è riuscito a modificare gli equilibri di sicurezza del Golfo, costringendo Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Oman a elaborare strategie sempre più divergenti.

Le elezioni di metà mandato hanno prodotto una netta vittoria democratica. Che conseguenze avranno sulla politica americana in Medio Oriente e, soprattutto, nei confronti dell'Iran?

"Le elezioni di metà mandato sono state una vera ondata blu. Trump e i repubblicani hanno perso molto più di quanto si aspettassero, e molto più di quanto accada normalmente nelle elezioni di metà mandato. Il giorno del voto, il presidente ha annunciato che avrebbe eliminato i finanziamenti americani all'assistenza militare a Israele a partire dalla fine dell'anno. Probabilmente non succederà, ma è significativo che abbia sentito la necessità di annunciarlo proprio quel giorno.

Il giorno successivo, il vicepresidente ha pubblicato una lunga analisi delle ragioni della sconfitta. Almeno due delle quattro ragioni indicate, e probabilmente tre, riguardavano Israele e il Medio Oriente. È evidente che l'amministrazione ritiene che la regione abbia avuto un peso sproporzionato nelle elezioni.

Alcuni osservatori all'estero pensano che, con l'arrivo dei democratici, Trump sarà maggiormente vincolato nella sua politica mediorientale. In realtà è il contrario. Nell'immediato è stato costretto a fermarsi per rimettere ordine nella propria amministrazione, trovare un consenso all'interno della Casa Bianca e confrontarsi con il Partito repubblicano. Ma questa fase sta per concludersi.

I democratici al Congresso avranno tutti gli strumenti necessari per ostacolare l'agenda interna di Trump. Potranno fare molto rumore sulla sua politica estera, ma avranno una capacità assai più limitata di fermarla. Nel nostro sistema il presidente è il comandante in capo e la legislazione gli attribuisce poteri molto ampi nell'uso della forza militare. Trump ha già dimostrato di essere disposto a esercitarli.

Nei prossimi due anni non vorrà limitarsi a mettere il veto alle iniziative del Congresso. Lo ha detto pubblicamente. Si concentrerà dove conserva il proprio potere, cioè sulla politica estera.

E oggi si trova di fronte alla possibilità che si realizzi il suo peggior incubo: passare alla storia come un perdente, per una politica che lui stesso ha deciso di adottare. Non si tratta del Covid, arrivato all'improvviso. È stata una sua decisione entrare in guerra con l'Iran, e finora questa guerra non è andata bene e incontra una forte opposizione negli Stati Uniti.

Trump vorrebbe un accordo in cui l'Iran capitolasse alle sue richieste, soprattutto sul programma nucleare. Ma chi conosce l'Iran sa quanto sia improbabile. È più probabile che Teheran ritenga di aver ottenuto un successo politico contro Donald Trump, come in passato ha ritenuto di averne ottenuti contro Jimmy Carter, Ronald Reagan e George W. Bush. E che continui a spingere in questa direzione, aumentando la pressione.

A quel punto Trump potrebbe concludere che l'unico modo per non passare alla storia come un perdente sia vincere la guerra. Se questo sarà il suo ragionamento, possiamo immaginare una nuova escalation anche in tempi relativamente brevi.

Mentre parliamo, un terzo gruppo navale da battaglia con portaerei è stato spostato nell'area di responsabilità del CENTCOM. Si tratta di un'enorme concentrazione di mezzi navali. Non vedevamo un dispiegamento di queste dimensioni nella regione dalla vigilia della guerra in Iraq del 2003. Gli Stati Uniti hanno normalmente tre o quattro gruppi di portaerei che possono schierare contemporaneamente nel mondo, e oggi praticamente tutte queste risorse sono concentrate lì. Dispiegamenti di questo tipo finiscono per generare una dinamica propria. Vedremo".

Lei è stato recentemente in Medio Oriente e nei Paesi del Golfo. Come stanno cambiando gli equilibri regionali? L'Iran è oggi più forte rispetto a un anno fa? E come stanno reagendo le monarchie del Golfo?

"All'inizio dell'anno l'Iran si trovava in una posizione di notevole debolezza. Riconosco a Trump il merito di aver deciso di usare la forza contro il programma nucleare iraniano lo scorso anno. Quello è stato un buon impiego della forza militare.

Purtroppo, mentre le forze armate americane hanno inflitto danni ingenti all'Iran e il blocco navale continua a danneggiarne pesantemente l'economia, Teheran ha dimostrato di poter proiettare la propria potenza e colpire a piacimento i vicini del Golfo.

Ha stabilito una nuova normalità, nella quale può attaccare restando al di sotto della soglia che provocherebbe una guerra su vasta scala. Può colpire uno qualsiasi dei suoi vicini, in qualunque momento, oppure il traffico marittimo. In passato questo sarebbe stato considerato un casus belli, qualcosa per cui gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra. Oggi accade e non si arriva alla guerra. Dal punto di vista di Teheran, questo è un vantaggio.

Non dimentichiamo che chi prende le decisioni in Iran ha un solo obiettivo: restare al potere. Non il benessere della popolazione iraniana. È disposto ad accettare danni enormi pur di sopravvivere politicamente.

C'è poi una cosa che dovremmo eliminare dal nostro vocabolario: parlare del Golfo come di un'entità unitaria. Il Golfo non è un soggetto politico. È un insieme di Stati distinti. Stiamo entrando in un'epoca in cui ciascuno di questi Stati agisce con una propria autonomia strategica, identificando interessi nazionali e strategie differenti.

Questo non significa che diventeranno nemici. Su alcuni dossier collaboreranno, su altri saranno concorrenti e su altri ancora potranno trovarsi su fronti opposti. È una regione molto più complessa di prima.

Se guardiamo agli Emirati Arabi Uniti o al Bahrein, la conclusione generalmente tratta dall'esperienza di questa guerra è che bisogna restare vicini ai Paesi che hanno fornito assistenza concreta nel momento del bisogno. E questi sono soprattutto gli Stati Uniti e Israele.

Se guardiamo all'Arabia Saudita, invece, troviamo una forte preoccupazione per l'imprevedibilità e l'inaffidabilità degli Stati Uniti. I sauditi ricevono attacchi dall'Iran a est, dai suoi alleati in Iraq a nord e dagli Houthi in Yemen a sud. Gli attacchi hanno in alcuni momenti provocato anche la chiusura dell'aeroporto di Riad. L'Arabia Saudita è impegnata in un confronto indiretto, e a volte diretto, con gli Houthi.

Per questo Riad ha deciso di non mettere tutte le uova nel paniere americano e di cercare anche altri partner. È la ragione dell'accordo di difesa della Mecca con Turchia e Pakistan, dei contatti con la Siria per un possibile contributo militare e del dialogo con l'Egitto.

Il Qatar ha scelto una strada diversa. Dopo un periodo di confusione strategica seguito alla guerra, ha deciso di rilanciare e rafforzare il proprio ruolo di mediatore internazionale.

All'altro estremo dello spettro c'è l'Oman, che ha scelto di prendere atto della potenza iraniana e di cercare un'intesa con Teheran. È il Paese più disposto a negoziare accordi che potrebbero introdurre, di fatto, pedaggi per il passaggio attraverso quello che finora è stato considerato uno stretto internazionale.

Se guardiamo alla dottrina Carter e alle successive posizioni dell'amministrazione Reagan, vediamo che questa prospettiva contrasta con principi fondamentali della politica americana nella regione da decenni. Eppure Oman e Iran stanno lavorando in questa direzione".

Lei si trova in Italia per partecipare ai MED Dialogues di Napoli. Nei suoi incontri in Medio Oriente, l'Italia e l'Europa sono ancora considerate interlocutori importanti, oppure sono ormai ai margini delle decisioni strategiche sulla regione?

"L'Italia e il resto dell'Europa fanno certamente parte della conversazione, ma bisogna riconoscere che ne fanno parte meno di quanto vorrebbero. La ragione fondamentale non è la mancanza di buoni leader o di idee, ma il fatto che dagli anni Novanta gli europei hanno fortemente ridotto la propria capacità di proiettare potenza militare.

Alla fine dei conti, esiste ben poco potere diplomatico senza potere militare. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Europa ha iniziato a invertire questa tendenza. È un fatto positivo, ma ci vorranno molti anni per affrontare le sfide poste dalla guerra in Ucraina, per non parlare di quelle nel vicinato europeo, al di là del Mediterraneo.

Detto questo, ci sono molte cose che vorremmo vedere fare agli europei.

La prima è essere molto chiari su chi rappresenta l'attore destabilizzante della regione. L'Iran è un attore maligno. Si può essere d'accordo o meno con la decisione di Trump di entrare in guerra. Ho già detto che considero quanto accaduto a febbraio il risultato di errori enormi. Ma questo non cambia il giudizio sulle attività destabilizzanti che l'Iran conduce nella regione dalla rivoluzione del 1979. L'Europa deve essere molto chiara su questo punto.

La seconda cosa riguarda le forniture militari. Paesi esportatori di armamenti come l'Italia possono facilitare e accelerare la vendita di sistemi d'arma ai Paesi del Golfo. Tutti, pur nelle loro differenze, cercano di rafforzare le capacità militari nazionali.

Gli Stati Uniti probabilmente restano il loro partner preferito, ma non siamo in grado di soddisfare tutte le loro necessità. L'Italia e il resto dell'Europa dovranno contribuire a colmare questa domanda.

Infine, c'è il ruolo economico. Come si costruiscono alternative allo Stretto di Hormuz? Come si realizzano nuove infrastrutture per trasportare le merci via terra?

C'è il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, l'IMEC, e ci sono altri progetti di collegamento attraverso la regione. Per il momento sono soprattutto sulla carta. Devono diventare realtà.

E poiché l'Europa sarebbe tra i principali beneficiari, dovrebbe essere in prima linea nel promuoverli e soprattutto nel finanziarli. Alcuni Paesi, come l'Arabia Saudita, possono permettersi di pagare autonomamente le proprie infrastrutture. Altri, come la Giordania e la Siria, avranno molte più difficoltà. È proprio qui che l'Europa può fare la differenza".